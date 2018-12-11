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Карабахские сепаратисты поклялись свергнуть Никола Пашиняна

Сегодня в 16:36 ~ 1 минута на чтение 309
Карабахские сепаратисты поклялись свергнуть Никола Пашиняна

«Несколько дней назад в особняке одного из известных олигархов Армении собрались представители «карабахского «генералитета» и армянской олигархии», - пишет газета «Жаманак».

«Встречу организовал бывший «заместитель министра обороны» Нагорного Карабаха Самвел Карапетян. Ее участники поклялись сделать все для свержения власти Никола Пашиняна. На встрече присутствовал и экс-депутат от Республиканской партии Армении Самвел Алексанян», – отмечает издание.

Напомним, что ранее Пашинян заявил, что в Армении есть конкретные силы, которые пытаются внести раскол между Арменией и сепаратистским режимом.

«От коррумпированной системы больше страдал арцахский народ (имеется в виду армянская община Нагорного Карабаха – прим.ред.), чем народ Армении», - подчеркнул премьер и добавил, что некоторые представители «этой коррумпированной системы используют свои личные связи для пропаганды против правительства Армении и премьер-министра».

«Изучив все факты, я вижу за всем этим заговор с целью развязать новую войну и, возможно, даже сдать некоторые территории, переложив ответственность на правительство страны. Считаю эту деятельность похожей на государственную измену и как премьер-министр Армении, верховный главнокомандующий вооруженными силами предприму самые жесткие меры для предотвращения подобных заговоров», - заявил он.

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Пашинян о заговоре, направленном на развязывание новой войны

А.А., Э.Т.

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