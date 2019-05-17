Карабахские сепаратисты не знают, как возобновить «связи» с Россией - ФОТО

Карабахские сепаратисты не могут возобновить «связи» с Россией и завлечь российских депутатов посещать оккупированные Арменией азербайджанские территории.

«Министр иностранных дел» непризнанного режима, созданного в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, Масис Маилян пожаловался, что депутаты Госдумы РФ «давно не приезжали в республику», - пишет «Коммерсант».

По его словам, последний раз это было в 2012-м, когда в республике проходили т.н. «президентские выборы». «Это не очень хорошо воспринимается населением, - признался он. - Конгрессмены США приезжают каждый год, также приезжают депутаты Национального собрания Франции, Европарламента, Бельгии, Кипра. Мы работаем над тем, чтобы восстановить традиционно дружественные связи России и Карабаха», - сказал Маилян.

«Министр» также посетовал, что в России нет ни одного города-побратима с городами «НКР».

«Например, во Франции есть 12 городов, установивших побратимские отношения с городами Нагорного Карабаха, а в России ни одного», - добавил он.

Видимо, поэтому сепаратистский режим Карабаха решил привлечь Россию другим путем.

Маилян радостно отметил, что в июне «НКР» сделает первый шаг к установлению связей с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). «Если до этого непризнанные государства лишь обменивались поздравительными телеграммами, то с 1 по 9 июня команды ДНР и ЛНР примут участие в футбольном турнире непризнанных государств CONIFA, который пройдет в Степанакерте (Ханкенди – ред.). После этого турнира у нас установятся контакты», - отметил он в надежде таким образом наладить связи с Россией.

Карабахские сепаратисты уже который год из кожи вон лезут, чтобы созданное ими на оккупированных территориях Азербайджана самопровозглашенное образование получило международное признание. Всякими способами пытаются заманить депутатов, политиков, общественных деятелей из разных стран на оккупированные территории с тем, чтобы они признали их режим.

Все эти визиты отдельных депутатов и политиков, как правило, спонсируются армянской диаспорой, носят частный характер и не имеют отношения к официальной позиции стран, чьими гражданами они являются.

В предыдущие годы армянам удавалось различными обманными путями привозить их в Нагорный Карабах, порой побывавшие там люди даже не знали о незаконности этих визитов, их приглашали в Ереван, а оттуда возили в Ханкенди.

Но в последние годы ситуация изменилась. Появление «черного списка» МИД Азербайджана, в который включают всех, кто без разрешения официального Баку приезжает в оккупированный Нагорный Карабах, стало действенной мерой. Это поняли и в Госдуме, некоторые проармянские российские депутаты в свое время были включены в список за незаконное посещение оккупированных азербайджанских территорий и теперь особо не рвутся в Карабах.

Возможно, одной из причин этого является изменение отношения России к нагорно-карабахскому конфликту в целом на фоне укрепления за последние годы связей между Азербайджаном и Россией, которые вышли новый уровень. Безусловно, в этом огромная заслуга принадлежит президентам двух стран – Ильхаму Алиеву и Владимиру Путину.

В то же время во взаимоотношениях между Россией и Арменией происходит обратный процесс.

После «бархатной революции» в армяно-российских отношениях возникло несколько точек напряженности. Персона самого Никола Пашиняна, антироссийские призывы ряда членов его команды и принятый им ряд решений вызвали определенные вопросы у Москвы.

Одним из них стал арест уже бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова по «делу 1 марта», который был воспринят в Москве как удар по самой организации. Возбуждение новыми властями Армении уголовного дела в отношении пророссийского Роберта Кочаряна Россия также восприняла негативно. Кремль открыто поддержал Кочаряна.

Также точкой напряженности стал комплекс проблем экономического характера. Новые власти запустили ряд проверок в отношении крупного российского бизнеса, а Москва, в свою очередь, не идет на уступки Еревану в вопросе цены на газ, что в перспективе непременно окажет негативное воздействие на армянскую экономику в целом.

Таким образом, Россия посылает сигналы Армении, а сложившаяся ситуация является отражением реального похолодания в армяно-российских отношениях.

«Сам факт того, что глава «МИД» сепаратистского режима жалуется на непосещение российскими депутатами оккупированных территорий, говорит о том, что в России элементарно игнорируют т.н. «НКР» и никто не собирается контактировать с ними», - сказал 1news.az профессор Западно-Каспийского университета, политолог Фикрет Садыхов.

По его словам, при всей двойственности позиции российского политического истеблишмента там все же прекрасно понимают, что собой представляет Нагорный Карабах, кто такие сепаратисты и созданный ими на оккупированных азербайджанских территориях режим.

«В России здравомыслящих политиков и общественных деятелей становится все больше, приезжая в Азербайджан, многие из них еще лучше понимают ситуацию. Не случайно большая группа российских депутатов и видных общественных деятелей принимала участие в шествии в связи с очередной годовщиной Ходжалинского геноцида в феврале этого года. Конечно же, именно это вызывает большое раздражение и озлобленность в Ханкенди», - сказал Ф.Садыхов.

На фото: Российские депутаты приняли участие в шествии в связи с 27-й годовщиной Ходжалинской трагедии

Российская делегация, в составе которой были депутаты Госдумы Дмитрий Савельев, Оксана Пушкина и Ирина Роднина, 26 февраля приняли участие в посвященном очередной годовщине событий в Ходжалы шествии, которое состоялось в Баку. Участие депутатов Госдумы России в шествии в Баку вызвало возмущение в Армении.

Политолог не думает, что все эти жалобы карабахских сепаратистов произведут большое впечатление на российских депутатов и общественных деятелей, и вряд ли кто-то в России захочет устанавливать какие-то связи по линии городов-побратимов.

«Мы хорошо понимаем, что в США и Франции есть активная армянская диаспора, хорошо интегрированная в политические и финансовые структуры, конечно же, они влияют иногда на принятие определенных решений, в том числе и на уровне муниципалитетов. Но все это пустой номер и не сможет повлиять на принятие какого-то очень важного решения со стороны Вашингтона или Парижа», - отметил эксперт.

По мнению политолога, заявление главы «МИД» непризнанного режима Нагорного Карабаха о том, что все меньше и меньше им уделяется внимания со стороны мирового сообщества, в том числе и их союзника – России, говорит о том, что им пора одуматься и сделать из всего этого нужные выводы.

«Они должны серьезно подумать о том, к чему привели их действия, с чем они сегодня столкнулись и какие проблемы ожидают их в будущем. Потому что чем дальше, тем больше они увязают в болоте и становятся полностью изолированными в мировом сообществе», - отметил политолог.

Что касается желания карабахских сепаратистов установить контакты с другими непризнанными образованиями, то политолог считает, что это абсолютно ничего не означает, потому что оттого, что они контактируют, никто их не признает, во всяком случае ни сейчас, ни в будущем.

«Пусть общаются и делятся своей нелегкой судьбой», - отметил он.

«Карабахские сепаратисты снова пытаются разжалобить каких-то депутатов, которые раньше ездили туда на армянские деньги. Сейчас после перемен во власти в Армении у спонсоров нет большого желания оплачивать подобного рода поездки», - сказал 1news.az депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков.

По словам политолога, глава «МИД» сепаратистского режима через российские СМИ просто пытается призвать своих спонсоров активизироваться.

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С.Агаева, Г.Р.