«Карабах» выиграл в последнем матче года

Сегодня состоялся перенесенный с 4-го тура матч Топаз Премьер-лиги между «Сабаилом» и «Карабахом».

Как сообщает 1news.az, в первом тайме матча, проходившим на стадионе «Байыл Арена», счет не был открыт.

После перерыва многочисленные атаки «Карабаха» привели к голу – Педро Энрике точным ударом открыл счет в матче. Спустя 11 минут главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота хозяев поля из-за того, что защитник «Сабаила» Жаржуе сыграл в штрафной площади рукой. Подошедший к мячу Дани Кинтана удвоил преимущетсво «Карабаха» и оформил конечный счет матча – 2:0.

Таким образом, «Карабах» завершил первую половину сезона на первом месте, имея в активе 37 очков. Агдамцы опережают ближайшего соперника – «Габалу» - на 6 очков.

«Сабаил» же с 13 очками остался на 6-м месте.

Мурад Ахундов