«Карабах» разгромил «Габалу», «Кешля» и «Зиря» в роли аутсайдеров – ВИДЕО

Прошил матчи 5-го тура «Топаз премьер-лиги».

Как сообщает 1news.az, в центральном матче тура «Карабах» на своем поле разгромил «Габалу» (4:1).

Еще год назад встреча между двумя этими клубами была самой принципиальной, но в этом сезоне «Габала» сильно сдала. Главный тренер команды Санан Гурбанов явно не справляется со своими обязанностями. Состав команды, конечно же, ослаб, но по-прежнему позволяет играть за высокие места.

«Карабах» не оставил не единого шанса габалинцам, которые забили гол престижа лишь в добавленное к матчу время. У «Карабаха» дубль оформил Абделла Зубир, по голу забили Джон Деларж и Араз Абдуллаев. У «Габалы» забил Расим Рамалданов.

Во втором матче дня «Кешля» на своем поле потерпела очередное поражение, на сей раз от «Сумгайыта» (1:2). Похоже, в команде никто не понимает, в каком направлении движется команда. У сумгайытцев забили Джавид Тагиев и Афран Исмайлов, у «Кешля» Славик Алхасов.

Вчера прошли еще два матча. «Нефтчи», который в этом сезоне видится единственный конкурентом «Карабаха», в гостях обыграл «Зиря» (2:1). У «нефтяников» отличились Мирабдулла Аббасов и Горан Парацки, у «Зиря» Дилан Дувентру.

В последнем мачте тура «Сабаил» и «Сабах» разошлись миром (0:0).

После 5 туров у «Нефтчи» 13 очков и они лидеры чемпионата, у «Карабаха» на одну игру меньше и 10 очков. Столько же очков у «Сабаха». Далее идут «Сумгайыт» и «Сабаил», у которых по 7 очков.

Теймур Максутов