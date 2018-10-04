«Карабах» против «Арсенала» - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Сегодня агдамский «Карабах» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы на своем поле принимает «Арсенал».

Как сообщает 1news.az, игра проходит на Бакинском Олимпийском стадионе.

Напомним, что в первом матче группы «Карабах» в гостях уступил «Спортингу» (0:2), а «Арсенал» дома одолел «Ворсклу» (4:2).

Составы команд:

«Карабах»: Вагнер, Максим Медведев, Бадави Гусейнов, Якуб Жежничак, Анси Аголли, Гара Гараев, Мичел, Филип Озобич, Махир Мадатов, Абделу Зубир, Инносент Эмегара.

«Арсенал»: Бернд Лено, Сеад Колашинац, Роб Холдинг, Сократис Папастатопулос, Стефан Лихтштайнер, Маттео Гюндузи, Мохаммед Эльнени, Алекс Айвоби, Начо Монреаль (к), Эмиль Смит-Роу, Дэнни Уэлбек.

Теймур Максутов