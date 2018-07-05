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«Карабах» подписал футболиста, за которого «Спортинг» заплатил 2,5 млн. Евро

Сегодня в 11:16 ~ 1 минута на чтение 395
«Карабах» подписал футболиста, за которого «Спортинг» заплатил 2,5 млн. Евро

Агдамский «Карабах» осуществил очередной трансфер. Как сообщает 1news.az, чемпион Азербайджана подписал болгарского полузащитника Симеона Славчева.

Официальный сайт клуба пока не сообщает о деталях соглашения. По контракту Славчев до лета 2019 года принадлежит португальскому «Спортингу», который в 2014 году заплатил болгарскому «Литексу» за него 2,5 млн. Евро.

Но за португальский клуб Славчев так и не сыграл. За 4 сезона он побывал в арендах в «Болтоне», кипрском «Апполоне» и «Лехие» из Гданска. Трансферная стоимость 24-летнего полузащитника составляет 1,1 млн. Евро.

Симеон Славчев может играть на позициях опорного, центрального и атакующего полузащитника. Вероятнее всего, именно болгарин и должен будет заменить Ричарда Алмейду в центре поля.

Ранее «Карабах» подписал Рахиля Мамедова, Филипа Озобича, Исмаила Ибрагимли, Абдела Зубира и исландского голкипера Ханнеса Халльдоурссона.

Теймур Максутов

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