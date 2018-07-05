«Карабах» подписал футболиста, за которого «Спортинг» заплатил 2,5 млн. Евро

Агдамский «Карабах» осуществил очередной трансфер. Как сообщает 1news.az, чемпион Азербайджана подписал болгарского полузащитника Симеона Славчева.

Официальный сайт клуба пока не сообщает о деталях соглашения. По контракту Славчев до лета 2019 года принадлежит португальскому «Спортингу», который в 2014 году заплатил болгарскому «Литексу» за него 2,5 млн. Евро.

Но за португальский клуб Славчев так и не сыграл. За 4 сезона он побывал в арендах в «Болтоне», кипрском «Апполоне» и «Лехие» из Гданска. Трансферная стоимость 24-летнего полузащитника составляет 1,1 млн. Евро.

Симеон Славчев может играть на позициях опорного, центрального и атакующего полузащитника. Вероятнее всего, именно болгарин и должен будет заменить Ричарда Алмейду в центре поля.

Ранее «Карабах» подписал Рахиля Мамедова, Филипа Озобича, Исмаила Ибрагимли, Абдела Зубира и исландского голкипера Ханнеса Халльдоурссона.

Теймур Максутов