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«Карабах» подписал бразильца и объявил заявку на Лигу чемпионов

Сегодня в 14:03 ~ 1 минута на чтение 530
«Карабах» подписал бразильца и объявил заявку на Лигу чемпионов

Агдамский «Карабах» осуществил еще один трансфер. Как сообщает 1news.az, речь идет бразильском голкипере Вагнере да Сильве. Последним клубом Вагнера был бельгийский «Мускрон». До него Вагнер выступал за португальскую «Боавишту», где, кстати говоря, вытеснил из состава Камрана Агаева.

Напомним, что ранее «Карабах» подписал исландского голкипера Ханнес Тоур Халльдоурссона.

Между тем, «Карабах» объявил заявку на матчи первого квалификационного раунда Лига чемпионов против словенской «Олимпии». В нее вошел 21 футболист, среди которых 4 голкипера.

Теймур Максутов

 

 

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