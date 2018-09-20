«Карабах» на старте Лиги Европы. Пора выходить из группы!

Сегодня агдамский «Карабах» проведет первую игру в рамках группового этапа Лиги Европы. Стартовать чемпион Азербайджана будет в Лиссабоне матчем против «Спортинга».

После жеребьевки группового этапа стало понятно, что «Карабах» попал в сложную группу. «Арсенал», «Спортинг» и «Воскла». Наверное, с каждой из корзин мог выйти соперник послабее. Но посыпать голову пеплом также не стоит. Это уже пятый сезон подряд чемпиона Азербайджана в групповых стадиях еврокубков, четыре из которых как раз пришлись на Лигу Европы.

Дважды «Карабах» был близок к выходу из группы. В дебютный сезон в Лиге Европы чешская бригада арбитров во главе с Мирославом Зеленкой «убила» агдамский клуб в матче последнего тура против миланского «Интера». Тогда Зеленка, чье имя с тех пор стало в азербайджанских СМИ нарицательным, не засчитал чистый гол Ричарда Алмейды, забитый на последних минутах. Этот гол выводил «Карабах» в 1/16, и оставлял в группе «Днепр», который в тот сезон дошел до финала.

Спустя два года выйти из группы «Карабах» помешал сам себе. После двух побед над ПАОК (2:0; 1:0), казалось, что выход из группы уж точно не ускользнет из рук. Но «Карабах» ухитрился проиграть в гостях «Словану» из Либереца (0:3), и дома немотивированной «Фиорентине» (1:2).

В прошлом сезоне «Карабах» играл в Лиге чемпионов в группе с «Челси», «Атлетико» и «Ромой», и от команды не ждали высоких достижений. Сейчас ситуация изменилась, и от чемпиона Азербайджана уже ждут выхода из группы. Даже если играть против «Спортинга» и «Арсенала».

Вряд ли лондонский клуб, для которого Лига Европы – чуть ли не единственный шанс пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон, будет «валять дурака» и отдаст кому-то первое место. Фаворитом в борьбе за второе место, конечно же, считаются португальцы, но «Карабах» и «Ворскла» могут составить им конкуренцию.

Пора перестать бояться соперников, и переоценивать их. Мы уже переоценили соперников сборной по Лиги Наций, и Азербайджан после двух туров остался лишь с двумя очками.

«Спортинг» переживает не лучшие времена после многочисленных скандалов прошлого сезона. Сейчас команда перестраивается, и является вполне уязвимой. Игру точно пропустит главный забивала команды Бас Дост. Голландец в двух последних сезонах чемпионата Португалии забил аж 61 мяч.

Поэтому, многое зависит от того, в какой форме подходит к этой игре, и Лиге Европы в целом, сам чемпион Азербайджана.

«Карабах», по сравнению, с прошлым сезоном стал слабее. Это очевидно. Но команда уже провела достаточно игр, чтобы новые игроки смогли адаптироваться к футболу «Карабаха» и сыграться между собой.

Не обошлось без потерь. Матч точно пропустят капитан Рашад Садыхов и Симеон Славчев. По-прежнему травмирован Дани Кинтана. Все три игрока очень важны для клуба, но сегодня играть придется без них. Лишь несколько дней назад к командным тренировкам присоединился Мичел. Вчера Гурбан Гурбанов на пресс-конференции сказал, что пока не принял решение, сыграет ли испанец.

Но если посмотреть на заявку «Карабаха», других вариантов у главного тренера нет. Ставить в основу на такую игру Джошгуна Диниева сродни самоубийству.

Учитывая ситуацию с травмами, предсказать состав «Карабаха» не так-то и сложно. Исключение здесь составляет вратарская позиция, где Гурбанов использует как Вагнера, так Халльдоурсонна. Бразилец удачно отстоял матчи против «Шерифа», и был в расположении команды во время паузы, связанной с матчами сборной. А вот Халльдоурсон в двух матчах за сборную Исландии пропустил аж 9 мячей. Поэтому более очевидным видится именно выбор в пользу Вагнера.

В защите расположится четверка Максим, Бадави, Жежничак и Герье, в полузащите сыграют Гара Гараев, Мичел и Филипп Озобич. В атаке на флангах появятся Махир Мадатов и Абдела Зубир, центрфорвардом – Инносент Эмегара.

По ходу матча у Гурбана Гурбанова будет лишь два варианта усиления атаки. Это Джон Деларж, который пока своей игрой не выделяется, и Араз Абдуллаев, пропустивший несколько месяцев, и сыгравший в новом сезоне лишь 59 минут в матче последнего тура против «Сумгайыта» (1:0).

Матч состоится сегодня в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе», и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Теймур Максутов