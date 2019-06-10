«Карабах Москва» завершил сезон

ФК «Карабах Москва» не смог пробиться в финал Лиги чемпионов чемпионата Москвы по футзалу.

Как сообщает 1news.az, в полуфинале команда по сумме двух матчей уступила клубу «Торпедо-1924» (4:4, 4:5).

В беседе с 1news.az тренер команды Эльнур Велиев рассказал об итогах сезона:

«Подошел к концу яркий и эмоциональный сезон для команды «Карабах – Москва». Всем огромное спасибо за сезон! Мы сделали все, что могли! Для первого сезона после длительного перерыва мы добились высокого достижения.

Мы стали чемпионами высшей Лиги ЮВАО и пробились в полуфинал Лиги Чемпионов НМФЛ. Мы не останавливались, не боялись трудностей и продолжали свою работу. Я горжусь каждым в команде», - сказал он.

Теймур Максутов