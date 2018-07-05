«Карабах» и «Габала» уступили киевскому «Динамо» и «Краковии» - ВИДЕО

Лидеры азербайджанского футбола «Карабах» и «Габала» вчера провели последние товарищеские матчи в преддверии старта в еврокубках.

Как сообщает 1news.az, «Карабах» в рамках сборов в Австрии играл с киевским «Динамо». Матч завершился минимальной победой киевлян.

На игру Гурбан Гурбанов выставил следующий состав:

Шахруддин Магомедалиев, Бадави Гусейнов, Якуб Жезничак, Максим Медведев, Дональд Герье, Гара Гараев, Джошгун Диниев, Филип Озобич, Дани Кинтана, Абдулла Зубир, Махир Мадатов.

Этот матч стал четвертым для агдамцев на сборах в Австрии. Ранее они сыграли вничью с болгарским «Лудогорцем» (1:1) и австрийским «Ваккером» (0:0), а также проиграли сборной Сирии (0:1).

В свою очередь «Габала» на сборах в Словении в последнем матче уступила польской «Краковии» (0:1).

Состав «Габалы»:

Дмитрий Безотосный, Воислав Станкович, Бахлул Мустафазаде, Тамкин Халилзаде, Урфан Аббасов, Ильгар Гурбанов, Сабиен Лиляй, Асиф Мамедов, Стивен Монроз, Джеймс Аденийи, Рауф Алиев.

Ранее подопечные Санана Гурбанова сыграли вничью с албанским «Кукеси» (1:1) и проиграли хорватскому «Динамо» (0:2).

После матча главный тренер «Габалы» Санан Гурбанов поделился своим мнением об игре, а также оценил ход сборов. «По ходу матча мы допустили несколько ошибок. Соперник смог воспользоваться ими. Мы увидели свои ошибки в контрольных встречах. Мы проанализируем проведенные матчи, и постараемся восполнить пробелы. У нас были и голевые эпизоды. Но мы не смогли ими воспользоваться. Мы не должны повторять ошибки товарищеских матчей в официальных играх.

Мы начали подготовку 12 июня. Сборы прошли очень полезно для нас. Они позволили нам быть на поле более подвижными и сильными. У нас еще есть время до первого матча Лиги Европы, который пройдет 12 июня. Постараемся с пользой провести каждую оставшуюся тренировку», - сказал он.

Теймур Максутов