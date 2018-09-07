«Карабах» будет играть в Лиге Европы на Бакинском Олимпийском стадионе

Агдамский «Карабах» проведет матчи группового этапа Лиги Европы на Бакинском Олимпийском стадионе.

Как стало известно 1news.az, команда приняла решение переехать на БОС на время Лиги Европы.

Изначально предполагалось, что «Карабах» будет играть на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, но затем было принято решение поменять стадион.

Напомним, что агдамцы играли на БОС в прошлом сезоне в Лиге чемпионов. Тогда в Баку приезжали «Рома», «Челси» и «Атлетико».

4 октября «Карабах» дома примет лондонский «Арсенал», 25 октября – полтавскую «Ворсклу», а 29 ноября – лиссабонский «Спортинг».

Теймур Максутов