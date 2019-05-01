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Kapital Bank выплатит кредиты клиентов

Сегодня в 11:19 ~ 2 минуты на чтение 367
Kapital Bank выплатит кредиты клиентов

Kapital Bank проводит для клиентов, взявших кредит наличными, новую стимулирующую лотерею Kreditini biz ödəyək («Мы выплатим ваш кредит»). Клиенты, получившие кредит с 1 мая по 31 мая 2019 года, автоматически становятся участниками лотереи и получают возможность стать победителями.

Во время тиражей, которые пройдут 15 мая, 22 мая, 29 мая и 5 июня, каждую неделю Kapital Bank выплатит 3 клиентам ежемесячный платеж по кредиту в размере до 500 AZN, а в последнем тираже вся сумма кредита одного клиента в размере до 10 000 AZN будет выплачена со стороны Kapital Bank.

Любой, кто имеет официальный доход, может обратиться в Kapital Bank за потребительским кредитом наличными на сумму от 300 до 20 000 манатов и сроком от 3 до 48 месяцев. Годовая процентная ставка по кредиту наличными начинается от 19%. Для более подробной информации – www.kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.

Следует отметить, что в Kapital Bank можно взять кредит на сумму 3000 манатов и выплачивать всего 99 манатов ежемесячно. Согласно условиям, кредит можно получить без поручителя, кроме того, клиенты, взявшие кредит, получат в подарок карту BirKart.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 99 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру «196».

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