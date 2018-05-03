Kapital Bank в Джоджуг Мерджанлы!  

В результате апрельских боев в 2016 году Азербайджанская армия освободила от армянских оккупантов часть земель Агдеринского, Физулинского, Джебраильского районов, в том числе высоту Лелетепе и село Джоджуг Мерджанлы Джабраильского района.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по восстановлению села, из Резервного фонда Президента были выделены средства. В 2017 году под девизом «Великое возвращение» началось возвращение жителей в село.

Kapital Bank, открывая центры обслуживание во всех регионах страны, также начал обслуживать жителей Джоджуг Мерджанлы. В прошлом месяце в селе был установлен банкомат Kapital Bank.

Kapital Bank в 2017 году обновил филиалы «Агдам», «Тертер», «Агджабеди» и «Физули», которые находятся в прифронтовой зоне. Обновленные филиалы имеют все возможности для оказания качественного клиентского обслуживания.

Следует отметить, что на данный момент оборот платежных карт в Kapital Bank достигает 3-х миллионов. Для оказания еще более эффективных услуг Служба поддержки клиентов банка работает беспрерывно. Kapital Bank имеет около 600 банкоматов и 9000 POS-терминалов по всей стране.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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