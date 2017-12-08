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Kapital Bank расширяет список партнеров по системе «Хазри»

Сегодня в 11:45 ~ 1 минута на чтение 180
Kapital Bank расширяет список партнеров по системе «Хазри»

Kapital Bank продолжает расширять список партнеров внутри страны и за рубежом по системе денежных переводов «Хазри». Помимо Азербайджана, «Хазри» также действует в таких странах, как Россия, Украина, Таджикистан и Грузия.

Совершать денежные переводы посредством системы «Хазри» удобно и выгодно. В течение 5-ти минут, не открывая счет, можно отправить и получить денежные средства по Азербайджану, а также в вышеуказанных странах. Банковская комиссия переводов начинается с 0,8% от отправленной суммы. Клиенты могут получить денежные средства посредством банкоматов Kapital Bank круглосуточно. При этом комиссия с клиента не взимается.

Следует отметить, что к системе «Хазри» также были подключены азербайджанские банки - AtaBank, AFB Bank, Expressbank, NBC Bank, Gunay Bank и VTB-Азербайджан. Отныне клиенты могут воспользоваться системой «Хазри» и в филиалах вышеуказанных банков по всей стране.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92-х филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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