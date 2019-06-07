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Kapital Bank предлагает кредиты наличными без поручителя для военнослужащих

Сегодня в 14:56 ~ 1 минута на чтение 182
Kapital Bank предлагает кредиты наличными без поручителя для военнослужащих

По случаю 26 июня – Дня Вооруженных сил - Kapital Bank предлагает военнослужащим льготную кредитную кампанию, которая продлится до 30 июня 2019 года.

В рамках акции сотрудники силовых структур, обратившиеся в Kapital Bank, могут получить кредит до 15 000 манатов без поручителя. Также при оформлении кредита клиенты получат в подарок карту BirKart.

Работники силовых структур со стажем на последнем месте работы не менее 3-х месяцев могут обратиться в Kapital Bank за потребительским кредитом наличными на сумму от 300 до 20 000 манатов и сроком от 3-х до 48 месяцев. Годовая процентная ставка по кредиту наличными начинается от 19%. Для более подробной информации – www.kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 99 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру «196».

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