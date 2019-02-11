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Kapital Bank открыл подразделение Индивидуального банкинга

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Kapital Bank открыл подразделение Индивидуального банкинга

Kapital Bank периодически осуществляет новые проекты в направлении развития клиентского обслуживания. С этой целью филиал «Меркез» был переведен в новый офис, и при филиале открылось подразделение Индивидуального банкинга. Филиал функционирует по адресу: город Баку, проспект Бюльбюля, 60 (Gülüstan Resedence).

В новом филиале, помимо традиционных банковских услуг, клиентам предоставляется ряд новых функций: рандеву с сотрудником банка, доставка платежных карт и банковских документов, услуга персонального ассистента, заказ некоторых услуг посредством консьержа, бронирование авиабилетов и отелей, покупка, оформление и доставка товаров из-за рубежа и т.д. Новый филиал обладает всеми необходимыми условиями и возможностями для оказания качественного клиентского обслуживания.

Следует отметить, что Kapital Bank с 2015 года в рамках проекта трансформации филиальной сети проводит определенные работы. В течение этого периода были отремонтированы и сданы в эксплуатацию многие филиалы и отделения банка, полностью отвечающие современным требованиям. На протяжении 4-х лет более 40 филиалов были отремонтированы, переведены в новые офисы, также открыты более 20 новых точек обслуживания. Кроме того, в текущем году в ряде городов и регионов страны планируются проведение капитального ремонта филиалов в соответствии с новой концепцией, открытие новых филиалов и отделений.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру «196».

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