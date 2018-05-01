Кандидатура Пашиняна будет вновь выдвинута на пост премьера Армении

Кандидатура лидера протестов в Армении Никола Пашиняна будет вновь выдвинута на пост премьера Армении, заявил РИА Новости пресс-секретарь возглавляемой Пашиняном партии «Гражданский договор» Тигран Авинян.

Во вторник Национальное собрание не смогло избрать Пашиняна на должность главы правительства. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.

«Мы обязательно выдвинем кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Думаю, народное движение уже достигло успеха, через неделю этот успех нужно просто закрепить юридически», — сказал Авинян.

РИА Новости