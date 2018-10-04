Кандидат в президенты Грузии дала обещания армянам

Права армян Грузии в вопросе выдачи им грузинского гражданства ущемлялись, сказала независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили на встрече с представителями общины армян Ниноцминда.

В Грузии с 2011 года был введен запрет на двойное гражданство. Изменения политики властей Грузии в вопросе двойного гражданства были предложены экс-главой МИД Грузии, независимым депутатом Саломе Зурабишвили в 2016 году, сообщает «Спутник Армения».

В результате вступили в силу поправки к закону «О гражданстве», согласно которым бывшие граждане Грузии с 15 августа 2018 года до 31 декабря 2020 года могут обращаться в Агентство развития государственных сервисов с просьбой о восстановлении гражданства Грузии. Также граждан Грузии больше не будут автоматически лишать гражданства страны из-за наличия паспорта другого государства.

Зурабишвили, родившаяся во Франции, подчеркнула, что в ее понимании быть гражданином другого государства - означает, иметь те же права, что и все, вне зависимости от религии, происхождения, культуры, языка, быть равным гражданином.

«До сих пор присваивал гражданство Грузии только президент. Один президент часто предоставлял гражданство туркам, а вам нет. Сегодня он мой оппонент (имеет в виду действующего президента Георгия Маргвелашвили - ред.)», - сказала Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили обещала взять в свою администрацию одного представителя армянской общины, в случае победы на выборах.

А.А.





