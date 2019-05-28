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Канал CNN посвятил сюжет финалу Лиги Европы УЕФА-2019 в Баку - ВИДЕО

Сегодня в 11:25 ~ 1 минута на чтение 180
Канал CNN посвятил сюжет финалу Лиги Европы УЕФА-2019 в Баку - ВИДЕО

Американский телеканал CNN на днях выпустил видеорепортаж, посвященный предстоящему финалу Лиги Европы УЕФА.

29 мая 2019 года в Баку на Олимпийском стадионе пройдет решающий матч между двумя английскими клубами -  «Челси» и «Арсенал», которые будут бороться за звание сильнейших в Европе.

 В качестве респондента выступил азербайджанский болельщик лондонского «Челси» Рамиль Джахангиров, рассказавший о любви азербайджанцев к футболу, а также напомнил о легендарном рефери Тофике Бахрамове, благодаря судейству которого сборная Англии впервые стала чемпионом мира в 1966 году.

Нижеприведенный для просмотра репортаж был снят для канала CNN азербайджанской кинокомпанией Cinex Productions и режиссером Марией Ибрагимовой.

В.Ф., Э.Т.

Europa League Final Azerbaijan Vignette from CINEX Azerbaijan Film Production on Vimeo.

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