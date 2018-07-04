Канал ATV покажет чемпионат КВН на азербайджанском языке - ВИДЕО

Азербайджанский клуб веселых и находчивых готовит к эфиру чемпионат КВН на азербайджанском языке.

Чемпионат будет показан по телеканалу ATV 8 июля в 22:15 – в нем приняли участие команды «Генезис» из Азербайджанского технического университета, «Аудиторы» (Университет Бизнеса), «Сборная БГУ», «Лимон» и др.

Чемпионат КНВ на азербайджанском языке - попытка организаторов перенести общепринятый формат клуба в реалии азербайджанского медиапространства, и этот эксперимент оказался более чем удачный.

Участник легендарной команды КВН «Парни из Баку» Вадо Коровин положительно оценил данный шаг организаторов, отметив, что в азербайджанском КВН давно была потребность.

Руководитель Азербайджанского клуба веселых и находчивых Рашад Азизов, говоря о важности фестиваля КВН на азербайджанском языке, сказал, что это еще один шаг к развитию отечественного КВН, юмора, и в целом современного телевидения.

Азербайджанский клуб веселых и находчивых благодарит за поддержку Министерство образования, Государственный фонд поддержки неправительственных организаций, Министерство молодежи и спорта и лично министра Азада Рагимова. Генеральный спонсор фестиваля – торговая марка «Zeytun Bağları».

Ф.В, Г.Р.