Канадский Cirque Eloize представил в Баку невероятное шоу «Cirkopolis» - ФОТО

В Бакинском конгресс центре прошел благотворительный вечер с участием всемирно известного канадского Cirque Eloize.

23 сентября Бакинский конгресс центр сделал подарок маленьким зрителям Азербайджана - знаменитый канадский цирк Cirque Eloize представил свою программу Cirkopolis детям из интернатов, реабилитационных центров и детских домов, которые стали главными гостями волшебной истории и смогли окунуться в атмосферу праздника.

Театрализованные постановки Cirque Eloize много лет покоряют сердца по всему миру – в истории, которую они рассказали в Баку, были любовь и невероятные трюки, глубокая философия и стрит-дэнс, виртуозное жонглирование, язык музыки и язык пластики, цирковые этюды с элементами гимнастики и балета.

«Мы впечатлены радушным приемом азербайджанской публики. Надеемся показать здесь и другие наши шоу», - рассказал о своих впечатлениях тур-менеджер Тибо Филипп.

Прощаясь с бакинскими зрителями, артисты Cirque Eloize пообещали в будущем вернуться с еще более яркими выступлениями.

В.Ф, Г.Р.

Фото предоставлены пресс-службой Бакинского конгресс центра