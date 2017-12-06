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Камран Агаев не оправдал ожиданий. «Млада Болеслав» рассталась с голкипером

Сегодня в 13:21 ~ 1 минута на чтение 1578
Камран Агаев не оправдал ожиданий. «Млада Болеслав» рассталась с голкипером
Голкипер сборной Азербайджана Камран Агаев покинул чешский клуб «Млада Болеслав».

Как сообщает 1news.az, в официальном заявлении клуба говорится, что опытный страж ворот покинул команду после завершения осенней части чемпионата, так как он не оправдал ожиданий.

«Камран Агаев летом заключил контракт с «Млада Болеслав» на один год, но сыграл лишь в пяти матчах чемпионата, успев получить красную карточку. Камран Агаев не оправдал ожиданий клуба, поэтому 30 ноября, после четырех месяцев сотрудничества, было принято решение, разорвать соглашение по обоюдному согласию сторон», - говорится в заявлении.

Напомним, что Камран Агаев прошлый сезон провел в составе португальской "Боавишты", которую также покинул не без скандала. 

Теймур Максутов

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