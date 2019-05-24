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Кампания «Подарок на Рамадан» от GoldenCrown: Первым 200 семьям предоставлена помощь в виде продуктов питания – ФОТО

Сегодня в 11:45 ~ 1 минута на чтение 297
Кампания «Подарок на Рамадан» от GoldenCrown: Первым 200 семьям предоставлена помощь в виде продуктов питания – ФОТО

6 мая марка сливочного масла Golden Crown, которая производится в Новой Зеландии, запустила благотворительную акцию под названием «Подарок на Рамадан».

17 мая были доставлены первые пакеты продуктов питания 200  малообеспеченным семьям в Гахе, Шеки и Загатале. В пакеты входят основные продукты питания, а также 1 кг сливочного масла Golden Crown.

Кампания продлится до конца месяца Рамадан.

Напомним, что при покупке каждого 1 кг масла Golden Crown» 1 AZN будет направлен на оказание помощи малообеспеченным семьям.

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