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Камера сняла, как няня в лифте избивает малыша кулаком по голове – ВИДЕО

Сегодня в 10:00 ~ 1 минута на чтение 2714
Камера сняла, как няня в лифте избивает малыша кулаком по голове – ВИДЕО

В Китае арестована няня, которая избивала ребёнка.

Камеры в лифте зафиксировали, что она стала бить малыша всего через несколько мгновений после того, как попрощалась с его ничего не подозревающей матерью.

Видео с избиением показал телеканал CCTV из города Чжэнчжоу в провинции Хэнань.

На нём видно, как мать ребёнка передаёт его няне и та вместе с ним заходит в лифт. Ребенок сильно плачет — видимо, он совсем не хотел расставаться с матерью.

Как только двери лифта закрываются, няня тут же поднимает руку и угрожает ребёнку. А спустя всего несколько секунд начинает наносить ему удары в живот. Ребенок продолжает плакать, и тогда няня кладёт его в коляску. После этого она начинает его бить кулаком по голове.

Охранник здания, который увидел всё происходящее на камерах видеонаблюдения, передал запись родителям ребёнка, а те сразу же обратились в полицию. В тот же день няня была арестована. Копы также проверяют агенство, которое прислало "бешеную няню". При этом сообщается, что у няни была отличная репутация и высокая зарплата.

life.ru

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