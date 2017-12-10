Калифорния вновь загорелась - ФОТОРЕПОРТАЖ

На юге американского штата Калифорния продолжают действовать масштабные лесных пожаров, текстовые оповещения об опасности от экстренных служб получили порядка 12 млн человек, передает Associated Press.

Из-за сильных ветров первые был применен фиолетовый код опасности. Из-за возгораний закрыты некоторые дороги и сотни школ.

Как сообщает Reuters, над ликвидацией шести крупных и ряда мелких возгораний работают около 5,7 тыс. пожарных со всей Калифорнии, огонь угрожает более 20 тыс. домов. Известно о пяти пострадавших, в том числе трех пожарных. В октябре в результате возгораний погибли 40 человек и разрушены несколько тысяч построек, тогда пожары стали крупнейшими с 1984 года и самыми смертоносными за всю историю штата.

Подготовил Рустам Азимов

Источник: Gazeta.Ru