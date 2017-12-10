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Калифорния вновь загорелась - ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня в 14:30 ~ 1 минута на чтение 167
Калифорния вновь загорелась - ФОТОРЕПОРТАЖ
На юге американского штата Калифорния продолжают действовать масштабные лесных пожаров, текстовые оповещения об опасности от экстренных служб получили порядка 12 млн человек, передает Associated Press.
 
Из-за сильных ветров первые был применен фиолетовый код опасности. Из-за возгораний закрыты некоторые дороги и сотни школ. 
 
Как сообщает Reuters, над ликвидацией шести крупных и ряда мелких возгораний работают около 5,7 тыс. пожарных со всей Калифорнии, огонь угрожает более 20 тыс. домов. Известно о пяти пострадавших, в том числе трех пожарных. В октябре в результате возгораний погибли 40 человек и разрушены несколько тысяч построек, тогда пожары стали крупнейшими с 1984 года и самыми смертоносными за всю историю штата.
 
Подготовил Рустам Азимов
 
Источник: Gazeta.Ru
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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