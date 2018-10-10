«Калашников» отреагировал на сообщения о желании США производить российское оружие

В концерне «Калашников» заявили, что желание США производить пулемёты доказывает надёжность российского оружия.

«Об этих планах нам неизвестно. Но мы не удивлены, это лишний раз подчёркивает надёжность и качество нашего оружия», — цитирует РИА Новости заявление представителей концерна.

Ранее американский журнал The National Interest сообщил, что американское командование предложило гранты компаниям, которые могут произвести копии пулемёта Калашникова и крупнокалиберного пулемёта НСВ «Утёс».

Госкорпорация «Ростех» назвала идею производства НСВ «Утёс» без обращения в Рособоронэкспорт «незаконным копированием российских разработок» и «воровством».

RT