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«Калашников» отреагировал на сообщения о желании США производить российское оружие

Сегодня в 11:50 ~ 1 минута на чтение 411
«Калашников» отреагировал на сообщения о желании США производить российское оружие

В концерне «Калашников» заявили, что желание США производить пулемёты доказывает надёжность российского оружия.

«Об этих планах нам неизвестно. Но мы не удивлены, это лишний раз подчёркивает надёжность и качество нашего оружия», — цитирует РИА Новости заявление представителей концерна.

Ранее американский журнал The National Interest сообщил, что американское командование предложило гранты компаниям, которые могут произвести копии пулемёта Калашникова и крупнокалиберного пулемёта НСВ «Утёс».

Госкорпорация «Ростех» назвала идею производства НСВ «Утёс» без обращения в Рособоронэкспорт «незаконным копированием российских разработок» и «воровством».

RT

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