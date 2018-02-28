Каков поп, таков и приход: проармянский сенатор подал в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах – ВИДЕО

Сенатор американского парламента от Калифорнии Тони Мендоза подал в отставку после того, как его коллеги решили провести беспрецедентное голосование, направленное на его исключение из рядов Конгресса.

Как сообщает 1news.az, статью об этой отставке в издании The Sacramento Bee написала журналистка Тарин Луна.

Данное решение бывшим сенатором было принято спустя два дня после того, как Сенат Калифорнии публично обнародовал результаты двухмесячного расследования, согласно которым за последние 10 лет он, «скорее всего», имел нежелательные и вызывающие в сексуальном плане отношения в с 6 женщинами, четыре из которых являлись его подчиненными.

Во время приватной встречи представителей обоих партий США действующий президент Сената штата Тем Кевин де Леон привел в качестве основания для изгнания Мендозы цитату из резолюции о политике нетерпимости Сената к сексуальным домогательствам и результаты расследования.

Следует отметить, что в истории штата Калифорнии до этого ни один законодатель не обвинялся или изгонялся на основе обвинений в сексуальных домогательствах.

Видя, что встреча за закрытыми дверями затягивается, Мендоза сам подал в отставку.

«Я ухожу в отставку, потому что, очевидно, Тем Кевин де Леон не успокоится, пока не подаст мою голову на блюдечке движению Me Too, чтобы убедить их в своей искренней поддержке данной акции», - написал Т.Мендоза.

Прошлой осенью The Sacramento Bee сообщала о сексуальных проступках Мендозы в отношении 3 женщин.

Согласно источникам, бывший сенатор в прошлом году два раза приглашал 23-летнюю сотрудницу из Сакраменто, работавшую в его офисе, к себе домой якобы просмотреть ее резюме с последующим переводом на работу с полной ставкой и совершал нежелательные действия по отношению к ней.

Расследование установило, что он, вероятно, не собирался предлагать ей обещанную работу.

Вторая женщина – Дженнифер Кварт – отмечает, что он поступил с ней неправильно, когда она приехала на съезд Демократической партии в Калифорнии.

По ее словам, тогда он из аэропорта повез ее в гостиницу, где предложил выпивку из мини-бара. Последующие комментарии Т.Мендозы заставили ее почувствовать дискомфорт, в результате чего она солгала, что у нее ранний рейс в связи с семейными обстоятельствами.

Третья женщина – Хейли Майерс - призналась, что в 2010 году, будучи законодательным помощником Т.Мендозы в Сакраменто, пожаловалась в отдел человеческих ресурсов Ассамблеи на поведение бывшего сенатора, которое она сочла за сексуальное домогательство.

К слову, после этих признаний парламент штата привлек для проведения расследования 2 юридические фирмы Gibson, Dunn & Crutcher и Van Dermyden Maddux.

В результате расследования было установлено, что Т.Мендоза «скорее всего» был вовлечен в действия, содержащие «нежелательный флирт и поведение сексуального характера».

Следует отметить, что кандидатуру Тони Мендозы в сенаторы в свое время поддержал Армянский национальный комитета Америки (АНКА).

«Тони Мендоза - высококвалифицированный кандидат с многолетним опытом работы в этом регионе. Мы считаем, что он может внести существенный вклад в сообщества в данном округе. Армянская община США может рассчитывать на Тони Мендозу в деле продвижения наших вопросов. Он будет уделять приоритетное внимание потребностям армянской общины», - хвалил его в свое время председатель АНКА Викен Пакратуни.

Следует отметить, что имеется фотография Т.Мендозы в региональном офисе АНКА в Калифорнии на фоне полотнища сепаратистского режима, созданного Арменией на оккупированных азербайджанских территориях.

Принимая во внимание спектр деятельности АНКА, не стоит удивляться, что продвигаемые данной организацией, являющейся рупором партии Дашнакцутюн в США, люди недалеко ушли от своих попечителей в плане низости и подлости.

Р.Д.