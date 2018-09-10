Какие дороги Баку будут отремонтированы к 15 сентября?

15 или 17 сентября (это зависит от того, «пятидневка» ли школа или нет) в бакинских школах прозвучит первый звонок.

Обычно первый учебный день запоминается жителям столицы буквально «дикими» пробками и заторами на дорогах из-за припаркованных у школ автомобилей. Сейчас же дело осложняется тем, что на многих оживленных дорогах Баку ведется ремонт. Закончат ли его к 15 сентября?

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли, к субботе, 15 сентября, завершится ремонт двух оживленных столичных улиц.

«Это улицы Мирджалала Пашаева в Бинагадинском районе и Мухаммеда Хади в Хатаинском районе столицы. А вот проспект Бабека мы к началу учебного года завершить не успеем - работы по его реконструкции закончатся в конце сентября – начале октября», - подчеркнул А.Наджафли.

Тимур Рзаев, Э.Т.