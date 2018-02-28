Какая погода ожидается в марте в Азербайджане?

Национальный департамент гидрометеорологии Азербайджана сообщает, что в марте среднемесячная температура воздуха будет близкой к климатической норме, в некоторые дни незначительно ее превышая. Количество осадков также будет близко к норме.

В Баку и на Абшеронском полуострове в марте среднемесячная температура воздуха составит от +5 до +7 градусов (ночью - от +4 до +9, в некоторые дни - до +2; днем - от +10 до +15, в некоторые дни - от +4 до +7, во второй половине месяца в отдельные дни температура воздуха может достигать +20), что близко к климатической норме. Месячное количество осадков будет также близким к норме (норма 20-27 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Нахчыванской Автономной Республике составит от +4 до +7 градусов (ночью - от +4 до +9, в некоторые дни - от -2 до -7; днем от +10 до +15, в некоторые дни - от 0 до +5, во второй половине месяца температура воздуха может подняться до +23), что близко к климатической норме. Месячное количество осадков также прогнозируется на уровне близком к норме (норма 22-44 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Нагорно-Карабахском регионе составит от 0 до +3 градусов (ночью - от +1 до +6, в некоторые дни -5; днем - от +7 до +12, в некоторые дни - от -2 до +3, во второй половине месяца порой до +18), что близко к климатической норме. Месячное количество осадков в целом близко к норме (норма 42-52 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Газахе, Гяндже, Геранбое, Тертере, Агдаме, Физули, Джебраиле составит от +4 до +7 градусов (ночью - от +3 до +8, в некоторые дни - от 0 до -3; днем - от +8 до +13, в некоторые дни - до +19 градусов), что близко к климатической норме. Месячное количество осадков также близко к норме (норма 19-48 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агсу, Шамахе, Хызы, Сиязани, Шабране, Губе, Гусаре, Хачмазе составит от +2 до +6 градусов (ночью - от +2 до +7, в некоторые дни - от 0 до -5, в высокогорьях - от -12 до -17; днем - от +7 до +12, в некоторые дни - от -2 до +3 градусов, во второй половине месяца порой до +19), что близко к климатической норме. Ожидается, что месячное количество осадков будет также близким к норме (норма 23-90 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Центральном Аране составит от +6 до +8 градусов (ночью - от +4 до +9, в некоторые дни - от -1 до +3; днем - от +8 до +13, в некоторые дни до +20 градусов), что близко к климатической норме. Месячное количество осадков также близко к норме (норма 24-45 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Масаллы, Лянкяране, Астаре, Лерике, Ярдымлы составит от +4 до +7 градусов (ночью - от +3 до +8, в горной местности в некоторые дни - от -2 до -7; днем - от +8 до +13, в некоторые дни до +20 градусов), что близко к климатической норме. Месячное количество осадков также близко к норме (норма 56-112 мм).

Елена Остапенко, Э.Т.