Какая погода ожидается в мае в Азербайджане?

Национальный департамент гидрометеорологии Азербайджана сообщает, что в мае среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме, в некоторые дни незначительно ее превышая.

Количество осадков также будет близко к норме, местами немного превышая ее. Преимущественно в горной местности в некоторые дни осадки могут носить ливневый характер, есть вероятность града.

В первые 10 дней мая ожидаются умеренные и спокойные погодные условия. Ожидается, что юго-восточный ветер будет сменяться северо-западным.

В Баку и на Абшеронском полуострове в мае среднемесячная температура воздуха составит от +18 до +20 градусов (ночью - от +12 до +17; днем - от +21 до +26, в некоторые дни - от +28 до +32), что близко к климатической норме. Месячное количество осадков будет также близким к норме (норма 18-21 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Нахчыванской Автономной Республике составит от +17 до +20 градусов (ночью - от +10 до +15; днем - от +22 до +27, в некоторые дни от +30 до +34), что близко к климатической норме. Месячное количество осадков также прогнозируется на уровне, близком к норме, местами немного превышая ее (норма 33-62 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Нагорно-Карабахском регионе составит от +12 до +14 градусов (ночью - от +7 до +12; днем - от +12 до +17, в некоторые дни от +22 до +25), что близко к климатической норме. Месячное количество осадков в целом близко к норме (норма 68-122 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Газахе, Гяндже, Геранбое, Тертере, Агдаме, Физули, Джебраиле составит от +18 до +20 градусов (ночью - от +11 до +16; днем - от +19 до +24, в некоторые дни - от +28 до +30 градусов), что близко к климатической норме, превышая ее на 1 градус. Месячное количество осадков также близко к норме (норма 31-54 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агсу, Шамахе, Хызы, Сиязани, Шабране, Губе, Гусаре, Хачмазе составит от +16 до +19 градусов (ночью - от +10 до +15; днем - от +17 до +22, в некоторые дни - от +24 до +28 градусов), что близко к климатической норме, немного превышая ее. Ожидается, что месячное количество осадков будет также близким к норме, превышая ее незначительно (норма 26-166 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Центральном Аране составит от +19 до +21 градуса (ночью - от +12 до +17; днем - от +21 до +26, в некоторые дни - от +28 до +31 градуса), что близко к климатической норме, превышая ее на 1 градус. Месячное количество осадков также близко к норме (норма 26-62 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Масаллы, Лянкяране, Астаре, Лерике, Ярдымлы составит от +15 до +19 градусов (ночью - от +12 до +17; днем - от +19 до +24, в некоторые дни - от +26 до +28 градусов), что близко к климатической норме, превышая ее на 1 градус. Месячное количество осадков также близко к норме (норма 41-72 мм).

Елена Остапенко, Э.Т.