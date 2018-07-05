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Какая погода будет в Баку завтра?

Сегодня в 17:11 ~ 1 минута на чтение 976
Какая погода будет в Баку завтра?

27 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью возможны дожди, будет дуть сильный северо-западный ветер.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове  ночью будет +16 - +18, днем +19 - +22. Температура воздуха в Баку будет ночью +16 - +18,  днем +19 - +21.

В регионах Азербайджана в некоторых местах ожидается гром, временами дожди.

В ряде мест, вероятно, осадки будут интенсивными, предполагается, что выпадет град. Будет дуть западный ветер, который временами усилится.

Температура воздуха ночью будет +14 - +19, днем +22 - +27, в горах ночью +7 - +12, днем +12 - +17.

А.А.

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