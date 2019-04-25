Как выглядит паддок и пит-лейн Baku City Circuit – ФОТО

Сегодня первый день SOCAR Гран-при Азербайджана-2019 Формулы 1.
Как сообщает 1news.az, традиционно четверг является разгрузочным днем для пилотов в Формуле 1.
В этот день механики проводят последние приготовления, проходят пресс-конференции пилотов, фанаты получают возможность погулять по пит-лейну и увидеть поближе своих любимцев.
Одним из самых интересных мест, конечно же, является паддок. Здесь располагаются гостевые дома команд, сюда приходят высокопоставленные гости, и здесь же можно встретить самих пилотов.
Фотокорреспондент 1news.az Надыр Ибрагимли прогулялся по паддоку и пит-лейну, и запечатлил самые интересные моменты.
Подготовил Теймур Максутов