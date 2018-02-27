Как выглядит новый комплекс «ASAN həyat» в Мингячевире - ФОТОРЕПОРТАЖ

27 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии комплекса «ASAN həyat» в Мингячевире.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в комплексе.

Мингячевирский комплекс «ASAN həyat» - 13-й по счету центр Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики. Строительство здания комплекса, расположенного по адресу: проспект Зарифы Алиевой, 2 и выделяющегося своей величественностью, началось в 2017 году. Комплекс состоит из трехэтажного административного здания и трех объектов общественного питания.

Во входящем в комплекс Центре «ASAN xidmət» министерства юстиции, внутренних дел, налогов, экономики, труда и социальной защиты населения, Государственный комитет по вопросам имущества, Государственный таможенный комитет, Государственная миграционная служба, Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу и Национальное архивное управление, в целом, 10 государственных органов будут оказывать гражданам 32 вида услуг. В то же время, в центре будут организованы 112 видов функциональных вспомогательных услуг, в том числе банковские, страховые услуги, юридическая помощь, переводческие и другие услуги. Число сотрудников центра составляет 154 человека, волонтеров - 45 человек. Этот центр будет оказывать услуги 337 тысячам 767 гражданам, прописанным в городе Мингячевир, Евлахском и Агдашском районах.

Концепция Мингячевирского «ASAN həyat» предусматривает сдачу в пользование не только центра «ASAN xidmət», но и объектов общественного питания. Так, наряду с оперативными и вежливыми услугами, гражданин может воспользоваться возможностями отдыха и развлечений концепта. Для удобства граждан комплекс «ASAN həyat» охватывает различные решения, служащие улучшению жизненных стандартов. В киноклубе комплекса, наряду с азербайджанскими фильмами, будут демонстрироваться и кинокартины зарубежных стран.

Подготовил Рустам Азимов

Источник: President.Az