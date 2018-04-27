Как российская модель Ксения Бурда зажигала в Billionaire Club в Баку – ВИДЕО

Одной из звездных гостей Гран-при Азербайджана «Формулы 1» была известная российская модель Ксения Бурда.

К.Бурда активно делилась в Instagram Stories своими впечатлениями о гоночном уикенде в Баку, а на странице, насчитывающей более 758.000 подписчиков, разместила видеоролики с вечеринок, проходивших в Billionaire Club, который в этом году расположился в Crystal Hall.

Как российская модель Ксения Бурда зажигала в Billionaire Club, можно увидеть в роликах, приведенных для просмотра ниже.

A post shared by Kseniia Burda @kbwomen (@kseniiaburda) on Apr 29, 2018 at 11:54am PDT

A post shared by Kseniia Burda @kbwomen (@kseniiaburda) on Apr 28, 2018 at 2:56pm PDT

A post shared by Kseniia Burda @kbwomen (@kseniiaburda) on Apr 27, 2018 at 4:39pm PDT

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Ф.В, Г.Р.