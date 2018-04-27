Как российская модель Ксения Бурда зажигала в Billionaire Club в Баку – ВИДЕО

Одной из звездных гостей Гран-при Азербайджана «Формулы 1» была известная российская модель Ксения Бурда.
К.Бурда активно делилась в Instagram Stories своими впечатлениями о гоночном уикенде в Баку, а на странице, насчитывающей более 758.000 подписчиков, разместила видеоролики с вечеринок, проходивших в Billionaire Club, который в этом году расположился в Crystal Hall.
Как российская модель Ксения Бурда зажигала в Billionaire Club, можно увидеть в роликах, приведенных для просмотра ниже.
Читайте по теме:
Модель Ксения Бурда: «Снова лечу в мой любимый Баку» - ФОТО
Модель Ксения Бурда в ультра мини на вечеринке в Billionaire Club – ФОТО - ВИДЕО
Ф.В, Г.Р.