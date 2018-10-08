Как Ренат Дадашов забивает в чемпионате Португалии? - ВИДЕО

Форвард молодежной сборной Азербайджана Ренат Дадашов начинает реализовывать себя в Португалии. Как сообщает 1news.az, в матче 6-го тура португальской Сегунды Ренат оформил дубль.

«Эшторил» в гостях разгромил «Академику» (7:2). Дадашов появился на поле на 65-ой минуте. На 71-ой минуте он забил свой первый гол, а на 91-ой оформил дубль и установил окончательный счет матча.

Это четвертый матч Рената Дадашова за «Эшторил» в чемпионате, в которых он забил 3 гола. После 6 туров «Эшторил» с 12 очками идет на 4-ом месте.

Теймур Максутов