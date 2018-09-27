Как президенты Азербайжана и России болели за дзюдоистов в Баку - ВИДЕО

Главы азербайджанского и российского государств понаблюдали за соревнованиями в последний, восьмой день Чемпионата мира по дзюдо в Баку.

В Национальной арене гимнастики за смешанными командными соревнованиями понаблюдали президенты Азербайджана Ильхам Алиев и России Владимир Путин, который прибыл в столицу АР с рабочим визитом.

Также на соревнованиях присутствовали первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

Торжественная церемония открытия Чемпионата мира по дзюдо прошла 21 сентября на Национальной гимнастической арене в Баку.

На чемпионате мира по дзюдо, который завершается 27 сентября, соревнуются примерно 800 спортсменов из 125 стран. Азербайджан представлен на чемпионате девятью спортсменами и шестью спортсменками.

Sputnik - Азербайджан