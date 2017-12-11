Как для Эльмана Зейналова завершился финал «Новой Фабрики звезд»? – ВИДЕО

На российском МУЗ ТВ подведены итоги музыкального реалити проекта «Новая Фабрика звезд», одним из участников которой был 24-летний азербайджанец из Ростова-на-Дону Эльман Зейналов.

Э.Зейналов вошел в число шести финалистов проекта, судьбу которых в итоге решило зрительское голосование, по результатам которого азербайджанский исполнитель оказался 5-м, набрав 12% зрительских голосов, а победительницей проекта стала Гузель Хасанова с результатом в 21.92%.

В ходе финального шоу Э.Зейналов выступил в сборном номере с участниками проекта и Григорием Лепсом, дуэтом с Ани Лорак и сольным номером.

«Прошло почти 4 месяца, уже так привык к этому ритму жизни. Я буду скучать по «Новой Фабрике звезд». Моя цель была написать на проекте песню, которой я буду гордиться, и я это сделал. Спасибо, что вы все 4 месяца были рядом с нами, ваша поддержка давала силы в трудные моменты. Сразу после проекта я доделаю трек «El’man - Мой океан». И, возможно, он выйдет в начале Нового года», - рассказывает Э.Зейналов в Instagram о ближайших планах.

Ф.В, Г.Р.