Как будет действовать повышение льготного лимита на тарифы на газ в Азербайджане?

В соответствии с социальной политикой Президента Азербайджана, носящей систематический и продолжительный характер, осуществляется очередной гуманистический шаг в отношении граждан страны.

На основе поручения главы государства в целях дальнейшего улучшения социального положения малообеспеченной части населения годовой потребительский лимит по льготному тарифу повышается с 1700 кубометров до 2200 кубометров.

Соответствующее решение было принято на заседании Тарифного совета.

Тарифный совет пояснил, как именно будет применяться новое решение.

«В соответствии с социальной политикой Президента Азербайджана Ильхама Алиева был предпринят очередной гуманистический шаг. В соответствии с поручением главы государства Тарифный совет на заседании 30 апреля принял решение повысить льготный лимит на тарифы на газ для населения с 1700 до 2200 кубометров. Таким образом, льготными тарифами на газ смогут воспользоваться свыше 1,8 миллиона абонентов или более семи миллионов граждан. Удельный вес граждан, которые потребляют природный газ по льготной цене, повысится с 70 до 85 процентов», - говорится в сообщении совета.

Расходы в связи с возникшей разницей полностью возьмет на себя государство.

«Повышение лимита будет распространяться на газ, потребленный с первого января 2019 года. Например, на первое мая 2019 года абонент израсходовал 1400 кубометров газа. В таком случае по льготным тарифам (0,10 маната за кубический метр) абонент сможет потребить в течение года еще 800 кубометров газа. Если до этого период абонент уже превысил льготный лимит, то это будет учтено в дальнейших расчетах. Если к первому мая абонент уже превысил лимит в 2200 кубометров, то каждый последующий кубический метр будет рассчитан по цене в 0,20 маната», - сказал Наджафов.

В среднем один абонент в Азербайджане ежегодно потребляет менее 1400 кубометров газа.

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1news.az