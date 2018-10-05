Как болельщики «спасались» после матча «Карабах» - «Арсенал» - ВИДЕО

Вчера агдамский «Карабах» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы проиграл «Арсеналу» (0:3). Матч проходил на Бакинском Олимпийском стадионе, и собрал 63 412 болельщиков.

Матч стал своеобразной проверкой и для стадиона, который примет финальный матч Лиги Европы. Напомним, что в преддверии матчей Лиги Наций и Лиги Европы на БОС были внедрены ряд нововведений.

Так, вход на стадион для болельщиков и других клиентских групп осуществлялся посредством турникетов. Назначение турникетов заключается в ускоренной проверке билетов, что снижает общий поток посетителей в пунктах доступа на трибуны.

Вопрос вызывало, насколько комфортно и быстро зрители смогут добраться до стадиона и своих мест, а также покинуть арену уже после матча. В прошлом году во время матчей «Карабаха» в Лиге чемпионов возникали большие сложности. Особенно после матча против «Ромы» (1:2) творился настоящий хаос. Свою роль тогда сыграли плохие погодные условия, когда лил проливной дождь. Более того, фанатов направляли в неправильном направлении, в то время как автобусы стояли в другой стороне.

После прошлогодних матчей Лиги чемпионов Бакинский Олимпийский стадион таких больших матчей не принимал. Вчера стадион заполнился впервые с того времени.

На сей раз любителям футбола повезло с погодными условиями, которые были идеальны для просмотра матча. В полном объеме работала и общественная парковка. А после завершения матча со стороны клубы были организованы специальные автобусы, которые развозили болельщиков в двух направлениях – в центр и к станции метро Гара Гараева. Сразу после матча стадион довольно быстро опустел, и больших проблем зафиксировано не было.

Однако, не обошлось и без определенных сложностей. Из-за большого потока людей, полицейские поэтапно пропускали фанатов, что вызывало недовольство некоторых лиц. Нашлись и те, кто искал короткие пути, которые не всегда безопасны.

В сети распространились кадры того, как нетерпеливые болельщики лезут на мост, не желая идти тихим шагом в толпе, и таким образом пытаются сократить свой путь на несколько минут. В свою очередь люди, уже оказавшиеся на мосту, любезно протягивают руки «спасающимся», таким образом, помогая им «взобраться на борт».

На кадрах видно, что толпа медленно двигается по направлению к станции метро «Короглу», но видимо, кто-то торопился больше остальных. Данные кадры не оставили равнодушными находчивых пользователей сети, которые с юмором подошли к «проблеме». На видео, в котором люди находят «спасение» залезая с мост, наложили музыку из фильма «Титаник». Получилось весьма весело.

В комментариях под видео также люди рассказывают, что никаких серьезных проблем не было. Надо понимать, что когда 60-тысячная толпа одновременно начинает покидать арену, невозможно обеспечить полный комфорт для каждого. Но если соблюдать очередь и проявлять немного терпения, то серьезных проблем не возникнет. Клуб и администрация стадиона смогли сделать выводы после прошлогодних матчей Лиги чемпионов.

Теймур Максутов