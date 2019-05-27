Каха Каладзе: «Азербайджан является нашим стратегическим партнером по разным направлениям»

Мы должны так завершить переговоры по разметке грузино-азербайджанской границы, чтобы не осталось вопросов, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Я уверен, что комиссия получит результат и доведет дело до конца. Мы должны сделать все, чтобы в этой очень сенситивной для нас теме и проблемах так завершить процесс, чтобы не осталось ни одного вопроса», - сказал Каладзе.

По словам мэра, Азербайджан является стратегическим партнером по разным направлениям и сферам, и совместная комиссия по делимитации границы примет важное решение в связи с Давид-Гареджи (Кешикчидаг).

У Грузии с Азербайджаном имеется общая государственная граница протяженностью 446 километров.

Отметим, что после восстановления Азербайджаном и Грузией независимости стороны с 1995 года проводят переговоры по делимитации государственной границы. До окончательного оформления делимитации под государственной границей предполагается существовавшая в период СССР бывшая республиканская/административная пограничная линия, в соответствии с которой охраняется граница.

К настоящему времени на уровне государственных комиссий по делимитации согласовано 66% границы, продолжаются переговоры с целью согласования оставшихся сегментов.

А.А.