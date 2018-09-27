Кафу встретился с Гурбаном Гурбановым – ФОТО

Легендарный футболист сборной Бразилии Кафу вчера посетил базу агдамского «Карабаха».

Как сообщает 1news.az, Кафу находится в Баку в рамках 20-го Глобального форума молодых лидеров Специального олимпийского движения. Вчера экс-капитан сборной Бразилии был презентован в качестве посла Специального олимпийского движения.

После этого он посетил базу агдамского клуба, где встретился с директором клуба Эмрахом Челикелем, главным тренер Гурбаном Гурбановым. На встрече было обсуждено выступление команды в последние годы. Кафу была вручена футбола «Карабаха» со вторым номером. Футболку Кафу подарил его соотечественник, голкипер «Карабаха» Вагнер да Сильва.

Теймур Максутов