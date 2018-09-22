Экс-капитан сборной Бразилии, двукратный чемпион мира Кафу приедет в Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта Азербайджана, в Баку пройдет 20-ый Глобальный форум молодых лидеров Специального олимпийского движения.

Форум, в котором примут участие 220 гостей из 45 стран мира, начнет работу 24 сентября. Форум проводится в рамках 50-летия Специального олимпийского движения.

В рамках мероприятия Баку посетят двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу, олимпийский чемпион по волейболу Владимир Грибич, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Надия Команечи и другие.

Кафу будет представлен общественности в качестве нового посла Специального олимпийского движения. Церемония пройдет 26 сентября.

В рамках форума молодые лидеры обсудят активное участие молодежи с ограниченными умственными и физическими возможностями во многих проектах в области науки, образования, спорта, еще большее расширение инклюзивного движения, развитие бизнес навыков людей с ограниченными умственными и физическими возможностями и другие представляющие важное значение темы.

Азербайджан уже на протяжении 25-ти лет является активным участником Специального олимпийского движения.

Теймур Максутов