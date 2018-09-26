Кафу о шансах «Карабаха» в матче с «Арсеналом»: «Надо верить в свои силы, и это единственный путь к победе»

Сегодня в Бакинском дворце спорта прошло мероприятие с участием легендарного бразильского футболиста Кафу.

Как сообщает 1news.az, бразилец прибыл в Баку в рамках 20-го Глобального форума молодых лидеров, где состоялась его презентация в качестве всемирного посла Специального олимпийского движения.

Президент и исполнительный директор Специального олимпийского движения по Европе и Евразии Девид Эвангелиста отметил, что рад этому событию. «История Кафу рассказывает нам о пути с улиц Сан-Паоло до всемирной известности. И эта история придает вдохновение для всех тех, кто сталкивается с трудностями. Особенно это касается молодых людей. Он показывает нам, не важно, кто ты есть, мы можем и должны мечтать о большом».

В свою очередь Кафу отметил, что рад находится в Азербайджане. «Я впервые в Баку, и счастлив быть здесь. Особенно быть частью Специального олимпийского движения. Это ответственная миссия для меня. И для меня важно быть частью этой платформы. Моя основная миссия заключается в том, что лица всех членов нашего движения излучали счастье, и улыбались. Ведь нет ничего прекраснее улыбок детей.

После этого Кафу был официально презентован в качестве посла Специального олимпийского движения.

За свою карьеру Кафу дважды выигрывал чемпионат мира по футболу – 1994 и 2002 годах. Играл за такие клубы, как «Милан» и «Рома».

После завершения официальной части легенда сборной Бразилии ответил на вопросы журналистов.

«Я впервые приезжаю в Азербайджан, и после того, как стало известно, что я приезжаю сюда, начал искать информацию об азербайджанском футболе, - приводит 1news.az слова Кафу, - Я рад быть гостем различных федераций ФИФА».

Кафу также ответил на вопрос касательно предстоящего матча «Карабаха» против «Арсенала» в рамках Лиги Европы. «Футбол – это такая игра, в которой каждая команда может одержать победу. «Арсенал», конечно же, более известная команда в мире, но на футбольном поле все может произойти. Надо верить в свои силы, и это единственный путь к победе. К сожалению, я не смотрел матчи «Карабаха» из-за занятости. Что касается бразильцев в Азербайджане, то мы знаем, что наши игроки выступают во всех странах мира. И мы ждем от них хорошей игры».

Теймур Максутов