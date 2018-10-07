К велопробегу под девизом «Меньше автомобилей – больше жизни» присоединились более 200 участников - ФОТО

7 октября в Баку по инициативе Министерства экологии и природных ресурсов при участии Службы государственной безопасности, Общественного объединения IDEA, представительства Программы развития ООН в Азербайджане, Республиканского детско-юношеского центра развития Министерства образования, Федерации велоспорта Азербайджана, министерств внутренних дел и здравоохранения, Республиканской олимпийской школы велоспорта, Социально-экологического центра ЭкоСфера и компании «Isma Bike» прошел велопробег под девизом «Меньше автомобилей – больше жизни».

Заведующая отделом экологического просвещения и связей с общественностью Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева отметила, что велопробег проводится с целью привлечь внимание к исполнению обязательств, вытекающих из Парижского соглашения по Рамочной конвенции о климатических изменениях, внести вклад в сокращение объемов газа, создающих парниковый эффект и формирование традиции отдыха в выходные дни без автомобиля. Она сказала: «В настоящее время транспортная сфера после энергетики лидирует по объему выбросов в атмосферу газовых эмиссий. С 1990-х годов количество вредных газовых эмиссий, выбрасываемых транспортом в атмосферу, увеличилось на 33 процента. Согласно Парижскому соглашению о климатических изменениях страны добровольно взяли на себя обязательства сократить до 2030 года на 35 процентов объем газовых эмиссий, вызывающих парниковый эффект. Азербайджан также входит в число этих стран. В целом, следует предотвратить загрязнение атмосферы не только транспортом, но и другими областями. Сегодняшний велопробег проводится с целью внести вклад в сокращение выброса в атмосферу газов, создающих парниковый эффект».

Затем У.Тагиева и руководитель Республиканской олимпийской школы велоспорта Фаиг Гурбанов объяснили участникам велопробега правила безопасности.

Велопробег стартовал на площади Азнефть и завершился у Центра Гейдара Алиева.

Резидент-координатор ООН в Азербайджане и резидент-представитель Программы развития организации Гулам Исхагзаи, выступив, подчеркнул значение мероприятия и выразил признательность организаторам.

Министерство экологии и природных ресурсов наградило организаторов велопробега дипломами, а участников мероприятия – благодарственными письмами. Среди награжденных есть и сотрудник АЗЕРТАДЖ.

Руководитель пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова в интервью АЗЕРТАДЖ сказала, что организованный по инициативе министерства велопробег успешно завершился, выразила признательность всем организаторам и участникам за поддержку акции. Она отметила, что к велопробегу присоединились более 200 участников, подчеркнула, что акция проводится с целью привлечения внимания к вопросам охраны атмосферы и пропаганды здорового образа жизни.

Один из участников, председатель Клуба велоспорта при Академии имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности Вюгар Салахов отметил, что независимо от погодных условий сегодня велопробег успешно завершился. «Мы регулярно принимаем участие в таких мероприятиях. Надеемся, что проведение подобных акций станет традиционным. Велосипед -экологически чистый вид транспорта и выгоден для предотвращения пробок. Поэтому мы поддерживаем проведение таких просветительских акций», - сказал В.Салахов.

АЗЕРТАДЖ