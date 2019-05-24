К сведению желающих стать директором парка: В Азербайджане объявлен конкурс на вакансии

Министерство экологии и природных ресурсов объявляет конкурс на должность директора в национальные парки.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова, в конкурсе могут участвовать лица старше 25 лет, с высшим образованием, с опытом работы в этой сфере и на руководящих должностях не менее 5 лет.

Отбор кандидатов будет проводиться комиссией, состоящей из специалистов Министерства экологии и природных ресурсов, Общественного объединения IDEA, Государственного агентства по туризму и Института зоологии.

Кандидаты, участвующие в конкурсе по подбору персонала, будут оцениваться в области навыков управления, мировоззрения, навыков командной работы, международных знаний и опыта работы, компьютерных навыков и т.д.

Предпочтение будет отдаваться лицам, имеющим ученую степень в области естественных наук.

Лица, желающие принять участие в конкурсе, должны представить свои документы (копию трудовой книжки и автобиографию) в отдел Управления персоналом министерства до 31 мая 2019 года.

Желающие подать заявку могут получить дополнительную информацию, написав на сайт министерства (eco.gov.az) или позвонив по номеру: (012) 538-84-89.

Тимур Рзаев, Э.Т.