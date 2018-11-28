К сведению армян: ООН приостановила контроль Великобритании над островами Чагос - Мубариз Ахмедоглу

Армяне вечно находятся в поиске выгодных для себя различных моделей, вариантов и идей для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

На самом деле это правильно. Потому что у армян никогда не было государства, и сегодня Республика Армения, которая является членом ООН и должна быть независимым государством по своему международно-правовому статусу, не способна управлять собой. Создание на этом фоне армянами Нагорного Карабаха независимого государства является абсурдом. Происходящее на протяжении 30 лет является наглядным доказательством этого. Накануне "выборов "президента" " сепаратистского режима выявляется много недочетов в связи с именем бывшего "премьер-министра" А.Арутюняна. Обманул мировое армянство, привлек инвестиции в Нагорный Карабаха, однако потом стало известно, что все инвестиции были потрачены не по назначению. Все послужили корпоративным интересам А.Арутюняна. Одним из важнейших элементов отсутствия у армян потенциала к построению независимого государства является поиск различных моделей для себя по всему миру.

Недавно президент Сербии А.Вучич заявил, что Сербия не обладает каким-либо контролем над Косово. Сепаратистское "руководство" непризнанного режима привело это Азербайджану в качестве примера. Люди из руководства сепаратистского режима с таким мышлением являются не просто полуобразованными, но и полоумными. Потому что они не смогли даже прочитать до конца сказанное президентом Сербии. Если бы они прочитали до конца, то поняли, что траты Армении и мирового армянства на Нагорный Карабах являются полностью необоснованным вопросом. На самом деле, Сербия является очень важным примером для Армении.Также следует учитывать, что разница между Косово и Нагорным Карабахом вновь в пользу Азербайджана. Потому что решение ООН по Косово направлено на признание Косово как независимого государства, и около 50 государств признали его в качестве независимого образования.

Однако самым важным является то, что несколько дней назад Генеральная ассамблея ООН приняла решение по островам Чагос в Индийском океане. Во время обретения Маврикием независимости от Великобритании отделение островов Чагос от Маврикия происходило незаконно. Сегодня Чагос имеет жизненно важное значение для Великобритании. В Чагосе находится военная база США. Однако несмотря на это, Генеральная ассамблея ООН вернула Чагос под контроль Маврикия. Назвала управление Великобритании над островами незаконным.

Принятые Европейским Судом по правам человека решения также основаны на том, что Нагорный Карабах управляется со стороны Армении, и это управление является незаконным. Таким образом, руководство Азербайджана может вновь поднять на Генеральной ассамблее вопрос влияния Армении на управление Нагорного Карабаха, оккупации азербайджанских земель. В этом смысле Давид Бабаян в действительности выступил со своего рода доброжелательной инициативой, и именно Давид Бабаян даст радостную весть о предупреждении или же наказании Генеральной ассамблеей ООН Армении в связи с управлением Нагорного Карабаха.

Глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу