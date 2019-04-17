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К проекту Məktəblinin dostu присоединилась школа №162 - ФОТО

Сегодня в 15:00 ~ 1 минута на чтение 777
К проекту Məktəblinin dostu присоединилась школа №162 - ФОТО

Проект Məktəblinin dostu («Друг школьника») с 15 апреля начал осуществляться в средней школе №162 Сабаильского района Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Facebook-страницу проекта, таким образом количество школ, охваченных данным проектом, составило 35.

Проект Məktəblinin dostu  был запущен в декабре 2016 года в 30 школах Баку по инициативе Министерства образования и Службы ASAN.

Основные цели проекта  -  повышение доверия к школе, обеспечение безопасности детей в случае ЧП, участие в борьбе против вредных привычек, а также внеклассное развитие учеников.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

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