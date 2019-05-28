К Дню Республики инвалиды Карабахской войны получили 50 автомобилей - ФОТО

Сегодня, 28 мая, Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, выступая на торжественной церемонии, заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов поздравил присутствующих с Днем Республики. Он отметил, что 23 месяца Азербайджанская Демократическая Республика вписала сланные страницы в историю азербайджанского народа.

Замминистра сказал: «Современная Азербайджанская Республика, построенная ее основоположником общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, как достойная преемница АДР, решительно движется путем динамичного развития».

По словам замминистра, сегодня Азербайджан благодаря успешной внутренней и внешней политике Президента Ильхама Алиева устойчиво развивается и проводит мощную социальную политику.

Говоря о заботе государства о благосостоянии граждан, замминистра отметил, в частности, что семьям шехидов и инвалидам войны до сегодняшнего дня выделено в общей сложности 6654 домов и квартир, а в прошлом году было предоставлено 626 квартир — в три раза больше, чем было запланировано изначально.

«В текущем году по поручению Президента гражданам этой категории будет выделено, как минимум, еще 800 квартир. С начала года Президентское пособие семьям шехидов выросло до 300 манатов, пособия и пенсии инвалидам войны в среднем увеличено на 100 процентов. Для инвалидов первой группы учреждена ежемесячная Президентская пенсия. На 80 процентов реализована программа по выделению единовременной финансовой помощи наследникам 12268 шехидов», — отметил Керимов.

Он также подчеркнул, что на средства, выделенные согласно соответствующему Распоряжению Президента Ильхама Алиева в прошлом году, были закуплены и переданы легковые автомобили 265 инвалидам войны. В этом году инвалидам пока передано 50 машин. Всего инвалидам войны и приравненным к ним лицам до сегодняшнего дня выдано до 6200 автомобилей

1news.az