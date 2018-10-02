К 90-летию Муртуза Алескерова: «Гейдар Алиев каждый день звонил мне в больницу…»

Эльмира Ахундова Народный писатель Азербайджана

Известному азербайджанскому ученому, государственному и общественному деятелю Муртузу Алескерову сегодня исполнилось бы 90 лет.

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Азербайджана, видный специалист в области международного и конституционного права, воспитавший за десятилетия работы в Азгосуниверситете (ныне БГУ) целую армию азербайджанских юристов и правоведов, а затем, после прихода к власти Общенационального лидера Гейдара Алиева, возглавивший главный вуз страны, Муртуз Алескеров 16 октября 1996 года был избран спикером Милли Меджлиса и переизбран на этот пост 24 ноября 2000 года. Занимал он его до декабря 2005 года.

Иными словами, Муртуз муаллим являлся одним из первостроителей высшего законодательного органа независимой Азербайджанской Республики и в этом качестве навечно вошел в историю страны.

Однако была в биографии Муртуза Алескерова еще одна славная страница и связана она с активным участием в борьбе за возвращение Гейдара Алиева к политической власти в Азербайджане. Пожалуй, Муртуз Алескеров был одним из первых, кто понял это со всей очевидностью, кто аналитическим умом ученого постиг, что без прихода Гейдара Алиева к власти решить судьбоносные проблемы выживания страны, укрепления ее независимости и суверенитета вряд ли удастся.

…Так получилось, что в 2003 году я и Муртуз Наджафович стали соседями по одной из новостроек столицы, причем и мне, и Муртуз муаллиму квартиру подарил незабвенный Гейдар Алиев. Я и до этого знала добродушного, улыбчивого и очень обаятельного Муртуза муаллима, встречала его на мероприятиях, общалась с ним по роду своей журналистской деятельности. В те времена, когда еще был жив наш общенациональный лидер, все члены его команды, даже самые высокопоставленные, были весьма демократичны и открыты для прессы. Таким же открытым для СМИ был и Муртуз муаллим, я, например, в любой момент могла зайти в Милли Меджлис и получить из его уст любой комментарий. Это было золотое время независимой азербайджанской журналистики, которая переживала свое становление. И все чиновники, все депутаты во главе с Муртузом Алескеровым вольно или невольно помогали нам в этом становлении, за что я лично им очень благодарна.

Я знала, что Муртуз Алескеров является одним из самых верных и преданных сторонников Гейдара Алиева. Помнила, как в начале 1990-х годов, во времена Аяза Муталибова и затем Абульфаза Эльчибея Муртуз муаллим выступал на митингах в поддержку опального Гейдара Алиева. Митинги проходили перед Бакинским университетом, затем на площади перед парламентом. В качестве собкора «Литературной газеты» мне довелось наблюдать за этими митингами. Они проходили в довольно напряженной обстановке. Муртуз Алескеров вместе с товарищами бесстрашно противостоял черносотенцам Гаджи Абдула, боевикам Искендера Гамидова, хотя в отличие от них у него и его сторонников не было ни оружия, ни охраны. Но они были сильны своей верой в Лидера. И перед этой верой оказались бессильны все боевики с их арсеналом...

Много позднее, когда я работала на многотомным романом-исследованием «Гейдар Алиев. Личность и Эпоха» я не раз беседовала со своим соседом, он консультировал меня по тем или иным вопросам. В этом очерке еще не раз прозвучат отрывки из наших бесед, в частности, вот этот, где профессор объясняет, что заставило его, в то время уже немолодого человека, выйти из кабинета заведующего кафедрой на бурлящие просторы открытой политической борьбы. Более того, в самом начале 90-х годов, он, подобно другим азербайджанским интеллигентам, вступил в ряды вновь созданного Народного Фронта Азербайджана.

«Муртуз Алескеров: – В то время в республике ширилось национально-освободительное движение, идеи независимости завладели умами общественности. Азербайджанский государственный университет можно назвать очагом, эпицентром этой борьбы. Я был в то время заведующим кафедрой, доктором наук. Много выступал, писал статьи в газетах, но больше говорил на митингах перед парламентом, перед университетом. В том числе и о том, что Гейдар Алиев должен прийти к власти.

Когда был создан Народный Фронт, я вступил в него, но очень скоро разочаровался в его деятельности и особенно в его руководителях. А когда Гейдар Алиев вернулся в Азербайджан и был выдвинут своими земляками-нахчыванцами кандидатом в депутаты Верховного Совета Азербайджана, я понял, что будущее республики – за этим человеком. Наверное, я выступал порой чересчур резко, так что даже Гейдар Алиев как-то позвонил мне из Нахчывана и спросил:

- Почему ты так сражаешься за эту идею?

- Если Гейдар Алиев не вернется и не возглавит страну, нас всех ждет катастрофа, - ответил я. - Смысл жизни я вижу в том, чтобы вы стали руководителем Азербайджана. Да что я - весь народ Азербайджана думает о вашем возвращении»…

Сразу по приезду Гейдара Алиева в Азербайджан, осенью 1990 года Муртуз Алескеров с немногочисленными соратниками посетили его в Нахчыване. Гейдар Алиев уже был выдвинут кандидатом в депутаты и настоял на том, чтобы и Муртуз муаллим также выдвинул свою кандидатуру от Нахчывана. Муртуз Алескеров не мог отказать своему кумиру и попытался зарегистрироваться в автономной республике. Но члены НФА затеяли вокруг его кандидатуры некрасивую возню, и тогда Муртуз муаллим подал свою кандидатуру от Наримановского района Баку. Излишне говорить о том, что, несмотря на успешно проведенную им избирательную кампанию, в результате подтасовки выбрали представителя тогдашнего партийно-хозяйственного руководства. А Муртуз Алескеров стал членом парламента спустя 5 лет…

В 1992 году году Муртуз Алескеров вместе с соратниками – в первых рядах борьбы за отмену возрастного ценза для кандидатов в президенты (65 лет). Этот смешной ценз был введен во время выборов президента в 1990 году, но и так называемые демократические вожди, несмотря на все усилия сторонников Алиева, этот позорный ценз так и не отменили. Понимали, наверное, что если Гейдар Алиев выдвинет свою кандидатуру на пост президента, шансов у Эльчибея практически не будет. Так был упущен еще один исторический шанс своевременно решить карабахскую проблему…

«Муртуз Алескеров: - После этого у нас возникла идея о создании своей партии. Мы стали еще чаще ездить в Нахчыван. И, надо честно сказать, сначала Гейдар Алиев колебался в ее целесообразности. Он колебался потому, что не верил, что народ в республике пойдет за ним. Усталости никакой я в нем не чувствовал. Он жил мечтой о возвращении, о том, чтобы помочь стране выбраться из тяжелой ситуации, но в глубине души не верил в то, что мы сможем собрать вокруг партии большие силы. Когда мы приехали к нему и сказали, что весь Азербайджан ждет вашего возвращения, он ответил:

- Я должен проверить это, убедиться…

И тогда он выступил в печати со своими условиями. Мы эти условия приняли…»

После создания партии началась напряженная организационная работа по структурированию вновь созданной партии «Ени Азербайджан». В те дни и месяцы Муртуз Алескеров вместе с соратниками выступал на митингах и собраниях, публиковал статьи в печати, давал интервью в газетах, которые поддерживали идею возвращения Г.Алиева к политической власти. И однажды случилось несчастье. Впрочем, не несчастье. Это был настоящий террористический акт. На пожилого профессора, известнейшего всей стране интеллигента было совершено разбойное нападение. Почему? Муртуз муаллим считал, что причиной были его резкие слова в адрес тогдашнего министра МВД Искендера Гамидова.

«Муртуз Алескеров: - У нас был депутат Ризван Джабиев, в начале 90-х годов он работал редактором газеты «Нахчыван». Как-то он брал у меня интервью и спросил, как я отношусь к скандальному заявлению Искендера Гамидова по поводу Гейдара Алиева.

- У него голова не работает, - ответил я, - он говорит глупости. Не родился еще человек, который мог бы поднять руку на Гейдара Алиева.

Ну и прочее в таком же роде…

Меня в тот же день предупредили: будь осторожен, ты разозлил Искендера Гамидова. Через несколько дней возвращаюсь домой, захожу в блок, вдруг кто-то сзади набрасывается на меня, режет лицо бритвой. Я оттолкнул его, подумал еще, что это дурная шутка соседских ребят, потом, гляжу, какой-то незнакомый человек с бритвой в руке, а с другой стороны бежит еще один. Куском железа – арматурой – он ударил меня по ноге, повредил ее. Когда супруга Набат ханым прибежала на крики соседей, она увидела, что я лежу весь в крови, с изрезанным лицом и поврежденной ногой. Нога у меня оказалась сломана в нескольких местах, я шесть месяцев пролежал в гипсе. Потом приехал наш знакомый профессор из Ленинграда, сказал, что перелом плохо соединили. Пришлось ломать кость и делать все заново.

Я лежал в больнице Лечкомиссии, а там все врачи были «фронтовиками». Сторонники Гамидова хотели убить меня, прятались во дворе больницы, подстерегали, чтобы совершить покушение. Мне один знакомый человек так и сказал:

- Ты знаешь, тебя хотят убить. Лучше, если ты будешь долечиваться дома…»

Вот как в разговоре со мной вспоминал об этом событии известный журналист, бывший главный редактор газеты «Сяс» Агабек Аскеров:

«Помните, 15 декабря 1992 года было совершено нападение на Муртуза Алескерова? Я тогда звонил ко всем журналистам, в том числе и к вам, и к покойной Эльмире Ахмедовой, корреспонденту азербайджанской службы радио «Свобода». Бандиты напали на него, когда он, выйдя из машины, вошел в подъезд своего дома. Ему, пожилому человеку, известному ученому, нанесли ранения, переломали ноги. Какая-то средневековая жестокость!

Мы сидели в штабе партии с Али Нагиевым. В это время звонит Сафияр Мусаев, говорит, что на Муртуза Алескерова совершено покушение. Мы тут же сели в машину и приехали в больницу. Помню, я прямо в больнице по телефону даю журналистам информацию: «Совершено покушение…» и так далее, а надо мной стоит эдакий «шкаф» - начальник Ясамальской полиции, смотрит на меня с ненавистью, мол, с каким удовольствием я свернул бы шею этому мозгляку-журналисту. Даже врачи говорили Муртузу Алескерову, дескать, не надо заниматься политикой, защищать Гейдара Алиева и тогда никто вас трогать не будет. Сначала его отвезли в больницу «скорой помощи», а оттуда - в Лечкомиссию. И там главврач-«фронтовик» повел себя по-хамски.

Мы выступили с заявлением от имени партии, провели пресс-конференцию. Однако правоохранительные органы палец о палец не ударили, чтобы найти виновников этого варварского преступления…».

Некоторые подробности тех тяжелых дней и месяцев поведала мне верная спутница жизни Муртуза Наджафовича - Набат ханым:

«- Мне казалось, что Гейдар Алиевич нелегально установил в больнице охрану. Он очень за мужа волновался. Муртуз пролежал в больнице всего один месяц, потому что нам сказали: уходите из больницы как можно быстрее. Главврач, будучи врагом Алиева, готовился вообще отнять ногу Муртузу муаллиму, он, как только того привезли, собирался оперировать на воспаленной кости. Нога была переломана в четырех местах. И главврач не подпускал ни одного консультанта. Однако мы тайком пригласили нескольких профессоров, известных травматологов, когда ушел главврач, и они сказали, что ни в коем случае нельзя делать операцию при воспалительном процессе, может быть остеомиелит, который, собственно, уже начинался.

Я пришла, мне говорят, что он готовит операцию, я вошла к нему и говорю:

- Доктор, я не согласна на операцию.

- Напишите, что вы отказываетесь.

Я написала отказ. Кости просто совместили, и Муртуз пролежал в гипсе. У него был хороший лечащий врач, мы потихоньку делали компрессы, мазали мазями, и воспаление сошло. Потом мы позвали нашего знакомого профессора, и он заново, с двух сторон соединил кости…»

На Гейдара Алиева известие о нападении на соратника и друга подействовало очень тяжело. Когда Муртуз муаллим лежал в больнице, он каждый день звонил к нему, справлялся о здоровье. А потом, в феврале 1993 года, приехав на несколько дней в Баку, Гейдар Алиев пришел навестить друга вместе с Сирузом Тебризли и Гаджибалой Абуталыбовым. Муртуз муаллим тогда уже ходил на костылях.

…Спустя еще несколько месяцев произошли всем известные события июня 1993 года. Пролилась кровь, перед страной реально замаячил призрак гражданской войны. К счастью, вернувшийся по волеизъявлению народа Гейдар Алиев, как и предвидел Муртуз муаллим, остановил летящий к пропасти локомотив у самого края.

«Ты чего там у себя революцию устраиваешь?»

С таким вопросом однажды обратился к профессору Гейдар Алиев. В то время Муртуз Наджафович уже возглавлял Бакинский государственный университет и действительно проводил в стенах вуза необходимые реформы. О которых со всей откровенностью и поведал президенту. Однако вернемся к рассказу самого Муртуза муаллима:

«Во-первых, я повысил зарплату преподавателям. В то время первые 25 человек поступили в университет на платной основе. А у нас тогда многие педагоги уходили в частные вузы из-за нищенских зарплат. Так вот, я стал добавлять эти деньги к их зарплатам. Кроме того, полностью ликвидировал вечернее отделение. Еще отменил государственные экзамены, оставив только дипломные работы.

Гейдар Алиев, услышав об этом, позвонил мне.

- Ты там устроил целую революцию.

Ему, видно, уже успели доложить о моих новшествах и представить все в ином свете. Вот он и решил разобраться.

Я объяснил ему причины реформ.

- Господин президент, студенты по вечерам на занятия не приходят. Это отделение - наследие времен Хрущева, и функционирует оно формально. Я лично сам не раз бывал на занятиях вечернего отделения. На них присутствуют от силы пять-шесть человек.

- Из всей группы?

- Да, из 25 человек приходят пять-шесть. Я спросил у преподавателя о причинах, он объяснил это тем, что приезжать, мол, издалека бывает трудно, к тому же многие работают, устают. В университете, где сто пятьдесят профессоров, ни один из них не преподавал на вечернем отделении. Работали там лишь «почасовики».

Насчет оплаты труда преподавателей. Они разбегаются в частные вузы. Вот я и повысил им зарплату за счет денег, которые заработал сам университет. Теперь о госэкзаменах. Студент, который по тому или иному предмету получал «пятерки» на первом и последующих курсах, во время госэкзамена срезается…

Он сказал: «Спасибо» - и повесил трубку. Назавтра снова позвонил и сказал, что проведенные мной реформы он рекомендовал ввести и в других вузах…»

«За период моей работы в парламенте мы приняли около 2000 законов»

После того как Расул Гулиев ушел в отставку с поста спикера парламента, Гейдар Алиев не стал присматриваться к членам своей команды. Он уже прекрасно знал, кто и на что способен. Он просто снял трубку и пригласил к себе Муртуза Алескерова.

Разговор был нелегким. Муртуз муаллим вначале сомневался, справится ли. Он все же человек науки, да и Бакинский государственный университет возглавил не так давно, хотелось во все вникнуть, навести там образцовый порядок. Но президент был категоричен:

- Когда я назначал тебя ректором, ты говорил то же самое, отказывался. Ничего, справишься. Кроме тебя, я на этом посту никого другого не вижу.

Начались нелегкие парламентские будни, ведь рабочий день спикера начинался в 9.00, а заканчивался поздним вечером. Приходилось все практически начинать с нуля, создавая законодательную базу независимого азербайджанского государства. В период с 1996 по 2005 году парламент под руководством Муртуза Алескерова принял более 2 тысяч (!) основных законов и кодексов, не говоря уже о многочисленных поправках, присоединился к большинству международных конвенций, сформировал сильные парламентские делегации и заявил о себе на самых разных направлениях межпарламентского сотрудничества.

А парламентская оппозиция? Она была не такая покладистая и конструктивная, как сегодня. Да простят меня нынешние руководители Милли Меджлиса, но во времена Муртуза Алескерова работать в парламенте и тем более в председательском кресле было и на порядок сложнее, и на порядок ответственнее.

Тогда все вокруг кипело и бурлило, и оппозиция еще отнюдь не сдала свои позиции. Много ее было и в законодательном органе. Гейдар Алиев всегда призывал членов своей команды подавлять оппозиционеров, но не физическими методами, а словом, логикой, убеждением. Он сам умел разговаривать с инакомыслящими и призывал членов своей команды к тому же…

Я нередко присутствовала на заседаниях парламента и, знаете, чувствовала, что Муртузу Алескерову удавалось найти общий язык даже с самыми заядлыми «бузотерами». И еще я почувствовала, что оппозиция его уважает.

«Муртуз Алескеров: - В мой период в парламенте действовала сильная оппозиция. Там были люди, недовольные властью, они активно выступали, пытались заблокировать работу законодательного органа. Я умел находить с ними общий язык, и в результате мы их акции и демарши, как правило, нейтрализовывали.

Э.А. – Вы предпочитали дипломатические ходы. Откуда в вас эта сдержанность, выдержка?

М.А. – На той должности иначе работать было нельзя. Наверное, годы преподавательской работы приучили меня к выдержке и терпению…

А потом я пошел уже к Ильхаму Алиеву и сказал:

- Вы знаете, я болен, постарел, больше не могу работать.

Так что от поста спикера я отказался добровольно...»

Во время наших бесед Муртуз Наджафович не раз и не два возвращался к образу своего друга и старшего наставника, вспоминал его с ностальгией, говорил, что присутствия Гейдара Алиева ему очень не хватает в жизни. Я как-то спросила у него, чему ему удалось научиться за десять лет совместной работы с Гейдаром Алиевым.

«Муртуз Алескеров: – Он всегда доискивался до истоков любой проблемы, всем интересовался. И еще обладал глубокими сведениями о любом человеке. Как будто каждого видел насквозь. Очень требовательный был, колоссально работоспособный. Но при этом любил шутки, розыгрыши, дружеские застолья… Чему научился? Ну, во-первых, крайне ответственно подходить к своему делу. До этого я был учителем, педагогом, не занимал руководящих должностей. Он доверил мне руководить большим коллективом - как в университете, так и в парламенте. Благодаря ему я понял, какими помыслами надо жить, за какие идеи бороться. Я научился решительности, твердости, верности в дружбе. И еще огромной любви к родной земле.

В его лице я заимел верного друга и наставника.

20 сентября 1998 года мне исполнилось 70 лет. Он позвонил ко мне и спрашивает:

- Ты знаешь, какой сегодня день?

- Знаю.

- Какой?

- Сегодня - день расстрела 26-ти Бакинских комиссаров. И еще день подписания «Контракта века».

- Слушай, я спрашиваю, что это за день в твоей жизни?

- Расстрел 26-ти Бакинских комиссаров как раз и совпадает с событием в моей жизни.

Он засмеялся:

- Слушай, тебе сегодня исполняется 70 лет.

- Я никогда не отмечал дни рождения.

- Честно говоря, и я никогда не отмечал. Но сегодня я награждаю тебя орденом «Истиглал». Ты это заслужил…»

Сегодня Азербайджан – сильная региональная держава с развитыми государственными институтами, мощной законодательной базой, динамичной экономикой. У нас прекрасные отношения со всеми соседями, нашу страну знают и уважают во всем мире. Как не раз подчеркивал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сегодня без нашего участия в регионе не может решиться ни один вопрос, нравится это кому-то или нет. Мы твердо стоим на ногах и с уверенностью смотрим с будущее.

Такие люди как Муртуз Алескеров сделали все, от них зависящее, чтобы наш сегодняшний день был именно таким. Они сражались за это будущее, они работали на это будущее не покладая рук и потому заслужили благодарную память своих соотечественников.