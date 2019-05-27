К 100-летию органов дипломатической службы АР: Гуманитарная дипломатия

В современном мире, в условиях, когда заметно возрастает число определённых рисков и возможных кризисов, в обстановке усугубления характера катаклизмов и увеличения их продолжительности, растёт, соответственно, и острая потребность в оказании своевременной гуманитарной помощи.

Ведь само понятие - гуманитарная помощь – означает, прежде всего, сохранение жизни, а наравне с этим и достоинства населения (как отдельной местности, так и целой страны), столкнувшегося с кризисом, пострадавшего от различного рода стихий. Самое важное при этом правильно отреагировать на основные потребности нуждающихся: обеспечением лекарственными препаратами, питьевой водой, санитарными принадлежностями, продуктами питания, медицинским обслуживанием, временным жильём и многим другим.

Между тем, гуманитарная деятельность, помимо естественного человеческого сострадания, есть ни что иное, как важное направление во внешней политике любого государства. Посредством оказания помощи выражается солидарность и единство с пострадавшей стороной, что в результате непосредственно содействует укреплению международной стабильности вцелом.

В целях обеспечения необходимыми средствами реагирования на различные кризисные ситуации Азербайджан, обозначив очередной этап своей приверженности гуманитарной деятельности путем принятия новой гуманитарной стратегии, в сентябре 2011 года в рамках Министерства иностранных дел учредил Агентство международного развития (Azerbaijan International Development Agency, в аббревиатуре AIDA).

Действительно, какой ещё стране, как не Азербайджану, не знать, что такое гуманитарная помощь, какую важную миссию она собой представляет. Столкнувшись с серьёзными проблемами в самом начале своей новейшей истории, ведя навязанную войну на своей территории, познав ужасы оккупации собственных земель, решая проблемы миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, наша страна, являясь молодым и слабым образованием, нуждалась в помощи со стороны. Во многих регионах Азербайджана экстренно создавались лагеря беженцев, содержать которые самостоятельно в те сложные годы не представлялось возможным. Из ряда стран к нам поступала посильная гуманитарная помощь, которую необходимо было распределить поровну и вовремя, но с учётом реалий того периода сделать это тоже было непросто...

Впрочем, у нас всегда человеческий фактор рассматривался и продолжает рассматриваться как основной фактор развития страны, некий человеческий капитал. По этой причине ни один из более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев не остался без должного внимания государства. Каждый из них был обеспечен кровом над головой, необходимой работой, выплатой пенсией и получением социальных льгот, а подрастающее поколение - бесплатным образованием. Сейчас уже, по истечении многих лет, можно смело сказать, что те события позволили нам на собственной практике накопить колоссальный опыт. Невзирая на всевозможные трудности и проблемы, с которыми столкнулась наша страна после восстановления своей независимости в 1991-м году, на сегодняшний исторический момент - это современное процветающее государство. Азербайджан, еще совсем недавно принимающий гуманитарную помощь от других стран, сегодня превратился в сильное государство, умело выступающее в качестве страны-донора, оказывающее необходимую гуманитарную помощь и экономическую поддержку нуждающимся странам.

Разработкой гуманитарной стратегии, правильной реализацией и чётким выполнением этого курса и занимается AIDA. Главной целью Агентства является оказание поддержки усилиям международного сообщества в решении социальных проблем в мире. Однако принимая во внимание растущее число обращений о помощи зарубежных стран, а также наглядное интенсивное развитие экономики Азербайджана, основным приоритетом деятельности Агентства избранно скоординированное и своевременное оказание адресной помощи.

В первую очередь AIDA оказывает поддержку развивающимся странам в вопросах сокращения бедности, повышения культуры, внедрения науки, развития здравоохранения. Своей деятельностью Агентство содействует широкому применению информационных технологий и коммуникационных средств, эффективному использованию энергетических ресурсов, предоставлению различных стипендиальных программ и реализации прочих гуманитарных и технических проектов. Одновременно налаживаются партнерские отношения и реализуются совместные проекты с Программой развития ООН (ПРООН), Организацией исламского сотрудничества (ОИС), Исламским банком развития (ИБР) и другими международными организациями и донорскими агентствами. Как страна-донор, Азербайджан всегда протягивает руку помощи нуждающимся странам, способствуя их развитию. Благодаря специальным программам, проектам и кампаниям, в рамках которых происходит наращивание потенциала страны-получателя и обмен необходимым опытом, с этими государствами укрепляются двусторонние отношения.

Деятельность нашего Агентства осуществляется по двум основным направлениям. Первое направление - это оказание гуманитарной помощи. Второе - поддержка в целях развития.

К оказанию гуманитарной помощи относится предоставление экстренной помощи в случае техногенных катастроф или природных катаклизмов. В этом случае Агентство само оказывает необходимую помощь и участвует в координации помощи задействованных азербайджанских министерств и ведомств.

В случае же с поддержкой развития надо отметить, прежде всего, предоставление стипендий студентам из развивающихся стран. Их готовы принять лучшие ВУЗы Азербайджана. Кстати, студенты получают образование по выбранным ими специальностям. Иностранным студентам, желающим обучаться в Азербайджане, AIDA создаёт условия участвовать в специальной стипендиальной программе. Таким образом, уже в недалёком будущем возрастёт число иностранных студентов, получивших образование в нашей стране. И они, прожив у нас несколько лет, заведя друзей, возможно и семью, в дальнейшем будут ещё теплее относиться к Азербайджану, стране, предоставившей им такую возможность. Поэтому стипендиальная программа для Агентства является одной из самых эффективных и важных программ, которую и впредь планируется развивать, и при возможности, расширять географию стран-получателей помощи. Также оказывается помощь в организации тренингов по повышению квалификации специалистов в областях, в которых Азербайджан имеет значительные достижения и очевидные успехи. Особое место, естественно, занимает нефтяной сектор. И с учётом того, что наша страна имеет огромный опыт в этой сфере, представители развивающихся стран с нефтяным потенциалом проходят курсы повышения квалификации в Азербайджанской государственной нефтяной академии.

Не лишне будет вспомнить, что в октябре 2018-го года при организационной поддержке AIDA в Университете «АДА» состоялись первая встреча с выпускниками, получившими образование в Азербайджане, а также «круглый стол» на тему «Инвестиции в будущее: к устойчивому и инклюзивному развитию». В мероприятии приняло участие более 60 человек из 25 стран, получивших образование в Азербайджане, а также иностранные студенты, обучающиеся в настоящее время в высших учебных заведениях нашей страны, в рамках образовательных программ с выделением грантов для граждан государств, входящих в Организацию исламского сотрудничества и в Движение неприсоединения.

Весомым направлением деятельности AIDA является оказание помощи в области информационно-коммуникационных технологий и внедрение электронного правительства. Совместно с ПРООН Агентство, способствуя развитию научного сотрудничества, осуществляет такие проекты за рубежом (к примеру, в Афганистане). И этот опыт хотелось бы расширить, ибо создание интеллектуального потенциала в развивающихся странах - фактор не маловажный. Как и каждая страна-донор, Азербайджан, оказывая международную помощь, старается делать это как можно эффективнее. И в этом ключе для AIDA участие в этих процессах совместно с нашими партнерами представляет собой особую важность. Ведь это означает быть частью почётной «семьи международных доноров».

В тесном сотрудничестве с Исламским банком развития Агентство также участвует в оказании помощи африканским странам по борьбе с глазными заболеваниями. Азербайджанские офтальмологи в рамках специальной программы участвуют в обеспечении бесплатного медицинского обследования и в случае необходимости, как то выявление катаракты или глаукомы, проводят бесплатные операции. Одновременно они обучают местных врачей-офтальмологов, чем создают внутренний потенциал для продолжения подобных операций ими в будущем. Кроме того, AIDA принимает участие и в оказании международной помощи в борьбе с новой страшной болезнью – Эболой. И в процессе оказания помощи, и по окончании определённой программы Агентство внимательно наблюдает за конечным результатом, что является очень важным. Ведь основная цель любого начинания (помимо оказания содействия), это добиться положительных изменений и укрепить имеющийся потенциал. И если результаты наглядны, положительны и устойчивые, значит, поставленная задача достигнута (приятно, когда имеется набранный опыт, определённые видения и интересные идеи, хочется делиться ими с партнерами). Вместе с тем, Агентство продолжает накапливать опыт, учится на примерах коллег, улучшает и углубляет свои программы, пытаясь сделать их более дееспособными.

В целом, Азербайджан регулярно оказывает гуманитарную помощь многим нуждающимся государствам, оказавшимся один на один с чрезвычайными ситуациями. С 2011–го года целый ряд стран Азии, Африки и Латинской Америки получили эту помощь. В апреле в ответ на призыв Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев,Азербайджан выделил средства на оказание гуманитарной помощи беженцам из Бурунди.Эти средстванаправлены на обеспечение гуманитарных потребностей первой необходимости беженцев из Бурунди, разместившихся в Танзании, Демократической республике Конго, Руанде и Уганде, и поощрение их к возвращению в свою страну.

Кстати, в число тех, которым оказывалась помощь, входят не только страны Азии, Африки и Латинской Америки. В 2014-м году европейским Сербии и Боснии и Герцеговине тоже была направлена гуманитарная помощь. Тогда в этих странах целые регионы оказались затопленными в результате продолжительных ливневых дождей. Особо сложная ситуация наблюдалась в Боснии и Герцеговине, где приходилось эвакуировать и обеспечивать всем необходимым отдельные населённые пункты, в которых в результате наводнения вскрылись подзабытые зверства балканской войны 1992-1995-го годов – братские могилы и минные поля.

Отметим, что гуманитарная деятельность связанна и с немалыми рисками. В современном мире, где практикуется «гибридная война», в условиях внезапных вспышек насилия на национальной или религиозной почве, как это было с народом тутси в Руанде или с мусульманами рохинджа в Мьянме, например, наблюдается рост числа нарушений основополагающих норм международного гуманитарного права. Гражданское население подвергается нападениям, их имущество уничтожается или присваивается мародёрами, места скапливания людей, как то школы, больницы, рынки, площади и прочие общественные места становятся лёгкой мишенью для атак. В этих условиях на занимающихся гуманитарной деятельностью лиц преднамеренно совершаются нападения, вплоть до физического уничтожения, с целью создать помехи и через насаждение страха помешать гуманитарной миссии. При этом с грустью надо отметить, что число подобных нападений и атак продолжает расти (по статистике, за последние двадцать лет они выросли в три раза). Бывают случаи нападения и на медицинских работников, всяческое препятствование их доступу к медицинскому обслуживанию. А случаи разрушения самих медицинских учреждений, увы, достигли масштабов, вызывающих серьёзную обеспокоенность. И подобные действия не могут не приводить к трагическим последствиям для гражданского населения.

Однако, не взирая ни на какие внешние риски и агрессивные вызовы, Агентство всегда спешит на помощь попавшим в беду. Азербайджан, как страна, некогда нуждающаяся в получении поддержки извне, сегодня имеет немалые возможности внести свой вклад в благородное дело развития других стран путём оказания им помощи.

Кстати, говоря об оказании помощи Азербайджаном, невозможно не отметить особый вклад в этом направлении Фонда Гейдара Алиева, Президентом которого является первая леди страны Мехрибан ханым Алиева.Фонд, через призму реализации проектов гуманитарного и социального характера, продвигает новую модель конструктивной внешней политики в мире,что и естькачественное обновление ресурсного потенциала дипломатии.Ибо в данном случае отношения между странами выстраиваются и крепнут не только на официальном уровне и, так сказать, в коридорах власти.Онинепосредственнообретаютособую созидательную основу в общественномплане, ведь деятельность Фонда распространяетсяне только на Азербайджан. В разных странах мира реализуются различные проекты в культурной и гуманитарной сфере, а также области здравоохранения, оказывается серьёзная помощь тяжелобольным, страдающим такими заболеваниями, как сахарный диабет, талассемия, гемофилия и не только.Одним словом, Фонд Гейдара Алиева является важной составляющей в деле укреплении растущего имиджа нашего государства, как в семье стран-доноров, так и на международной арене в целом.

Азербайджан, под руководством Президента Ильхама Алиева уверенно нацелен в будущее. Наша экономика в последние десятилетия развивалась ударными темпами. Мы достигли того уровня развития, когда возможно начинать не только генерировать крупные региональные инвестиционные проекты, а оказывать помощь бедным странам. Это один из главных приоритетов внешней политики нашего государства. Целью же предоставления помощи зарубежным странам является укрепление международного сотрудничества во всех сферах.

Таким образом, своевременно протягивая руку помощи, AIDA беззаветно служит обеспечению дела мира, безопасности и процветания на Земле. Ведь помощь Агентствамеждународного развития Азербайджана напрямую адресована людям, чью жизнь оно пытается сделать лучше.

1news.az